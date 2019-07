Schwerverletzte und hoher Schaden

Künzelsau.Hohenlohekreis Verkehrsunfall mit Schwerverletzten Künzelsau: Eine 55-Jährige fuhr am Freitag, gegen 16.40 Uhr, mit ihrem VW auf der B 19 von Belsenberg kommend in Richtung Künzelsau. In einer langgezogenen Rechtskurve begann sie, einen Lkw zu überholen. Als sie sich bereits komplett auf der Gegenfahrbahn befand, kam ihr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw entgegen. Der Fahrer versuchte noch, nach rechts in den Grünstreifen auszuweichen, konnte aber eine Kollision der Fahrzeuge nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Pkw des 21-Jährigen auf die Beifahrerseite in den Straßengraben. Die beiden schwer verletzten Fahrzeuglenker wurden ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 60 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019