Seit mehr als 50 Jahren unermüdlich

Niederstetten.Peter Schröder, langjähriger ehemaliger Vorsitzender und Ehrenmitglied des TV Niederstetten, feiert am heutigen Dienstag seinen 80. Geburtstag.

Schröder, der im Jahr 1962 durch die Bundeswehr ins Vorbachtal kam, trat 1964 in den TV Niederstetten ein. Seit nun mehr als 50 Jahren ist er „ein unermüdliches, engagiertes Mitglied und nach wie vor aktiv am Geschehen des Vereins interessiert“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung zum Geburtstag Schröders.

Im Jahr 1984 wurde Schröder als Schriftführer in den Vorstand gewählt. Zwei Jahre später, im März 1986, übernahm er das Amt des Vorsitzenden, das er dann fast 20 Jahre, bis zum Jahr 2004, ausübte. Eine von Schröders ersten und vielleicht auch wichtigsten Amtshandlungen war die Einrichtung einer Geschäftsstelle für den TV Niederstetten.

Mit einer Teilzeitkraft auf 380-Mark-Basis wurde diese Anlaufstelle damals für alle den Verein betreffenden Angelegenheiten in der alten Hausmeisterwohnung der vereinseigenen Turnhalle besetzt. Mit dieser Einrichtung war man der damaligen Zeit freilich etwas voraus, da im Verein nur ehrenamtlich gearbeitet wurde. Doch es zeigte sich sehr schnell, welche Möglichkeiten sich dem Verein dadurch eröffneten.

Die Verwaltung der Vereinsgeschäfte wurde durch die Einführung des ersten Computers zur Mitgliederverwaltung vereinfacht. Bis heute wird die komplette Abwicklung der Vereinskasse sowie viele Bürotätigkeiten zur Entlastung des Vorstands und der Abteilungen hier erledigt. Über Jahre hinweg habe sich Peter Schröder um das Wohl und die Weiterentwicklung aller Abteilungen gekümmert, sei immer für Neues aufgeschlossen, habe aber auch vieles Historische bewahrt und archiviert, schreibt der Verein.

Noch heute sei der Jubilar regelmäßig auf dem Sport- oder Tennisplatz anzutreffen, schaue bei der Sportabzeichenabnahme vorbei oder sei interessierter Zuschauer beim Volleyballspiel oder dem Jako-Cup. 1995 wurde Peter Schröder Mitglied im Vorstand des Sportkreises Mergentheim, dem er bis 2016 angehörte. In den 21 Jahren seines Wirkens war er Schriftführer, stellvertretender Vorsitzender und Referent für Sportabzeichen.

Viele Ehrungen von Kreis-, Land- und Bundesverbänden wurden Peter Schröder im Laufe der Jahre zuteil. So ist er Mitglied der Gau-Ehrenriege und natürlich als Ehrenmitglied des Turnvereins Niederstetten „ein immer gern gesehenes Mitglied im Vereinsausschuss“.

Die gesamte TVN-Familie, der Sportkreis Mergentheim und die FN/TZ gratulieren Peter Schröder zum heutigen 80. Geburtstag. Seine Vereinskollegen hoffen, dass er „weiterhin so aktiv am Vereinsleben teilnimmt wie bisher“.

