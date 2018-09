Sexueller Übergriff nahe Tankstelle

Niederstetten.Nachdem ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag eine junge Frau in Niederstetten sexuell angegangen hat, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen des Vorfalls. Sie war gegen 3.20 Uhr auf der Oberstetter Straße einem ihr unbekannten jungen Mann begegnet.

Gemeinsam liefen die beiden in Richtung einer Tankstelle. Am Weg und an der Mauer nahe der Tankstelle kam es dann zu einem sexuellen Übergriff. Daraufhin fand ein Zeuge die junge Frau und rief die Polizei. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 1,85 Meter großen Mann handeln, der eine normale bis leicht kräftige Statur hat. Er hat kurze blonde Haare, trug eine dunkle Jacke und sprach örtlichen Dialekt. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 07 131 / 104-44 44 bei der Kriminalpolizei zu melden. pol

