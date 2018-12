Sieger mit Preisen belohnt

Niederstetten.Kunterbunt, ideenreich, fantasievoll und mit Liebe zum Detail – so lassen sich die meisten Werke der jungen Künstler charakterisieren, die zum Malwettbewerb anlässlich des Weihnachtsmarkts 2018 eingereicht wurden.

Am Samstag wurden die Sieger des Malwettbewerbs und des Märchenrätsels vor dem Rathaus mit Preisen belohnt.

Mit der Losnummer 0213 wurde zudem der Hauptgewinner der Verlosung zugunsten des Vereins „Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Main-Tauber-Kreis“ ermittelt.

Jury hat entschieden

Ein Bild vom Weihnachtsmann war in diesem Jahr gefragt. Alle Mädchen und Jungen, die dem Nikolaus am Freitag im Rahmen des Weihnachtsmarkts ihr Werk übergaben, erhielten von ihm eine kleine Gabe. Danach bewertete eine Jury aus Pädagogen die Bilder und vergab die Preise für die schönsten Werke in den Altersgruppen bis 6 Jahre, bis 8 Jahre und ab 9 Jahren. Die prämiierten Bilder waren, zusammen mit den Krippen des Blaufeldener Krippenbauers Udo Hauber, zwei Tage lang im Hause Keppler am Les Plessis-Bouchard-Platz zu sehen.

In der Altersgruppe bis 6 Jahre erhielt Britta Thieme aus Niederstetten den 1. Preis. Tom Ehnes aus Niederstetten und Noel Honca aus Vorbachzimmern wurden der 2. bzw. 3. Preis übergeben.

Bei der Gruppe bis 9 Jahre gewann Sophia Friedrich aus Niederstetten den ersten Preis. Der zweite Preis ging an Lena Schultz (Rehhof) und der dritte Preis an Pauline Gundel (Niederstetten).

Den ersten Preis in der Gruppe ab 9 Jahre bekam Emil Dod aus Niederstetten. Alena Oberndörffer aus Sichertshausen bekam den 2. Preis und Leonie Bosler (Niederstetten) freute sich über den 3. Preis. Einen Sonderpreis sprach die Jury der achtjährigen Nelly Ziegler aus Niederstetten zu.

Mit dem „Märchenhaften Weihnachtsmarkt“ ist ein Märchenrätsel verbunden. Wer die Zahlen den 22 Märchenszenen richtig zugeordnet hatte, sicherte sich die Chancen auf einen Preis. Als Gewinner aus den richtigen Einsendungen gezogen wurden Tim Rönsch aus Marbach am Neckar, Xenia Lewosinski aus Vorbachzimmern und Bastian Luksch aus Niederstetten.

Zum Abschluss der Preisübergabe blieb es spannend. Es galt aus den gesamten Losen, die während des viertägigen Weihnachtsmarkts erworben wurden und zu den zehn Ziehungen in der Lostrommel landeten, das Los für den Hauptgewinn zu ermitteln. Glücksfee Nelly Ziegler fischte aus tausenden Losen das Los mit der Nummer 0213. Wer es besitzt, darf sich über einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro freuen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018