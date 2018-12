Sinnvoller geht es nicht

85 Jahre ist es her, dass sich der Niederstettener Pfarrer Hermann Umfrid in seiner Predigt mutig gegen die brutalen Misshandlungen jüdischer Bürger stellte. Von der Kirche gerügt, von den Nazis bedroht, hielt er an seiner Solidarität mit den Juden fest und nahm sich ein Jahr später das Leben.

Sollte es der Stadt, in der Umfrid gelebt hat, wert sein, in Erinnerung an ihn und an das jüdische Leben Niederstettens 26 000 Euro zu einem Gedenkpfad beizusteuern? Ja. Das sollte es. Mehr noch. Es sollte jedem Bürger der Stadt und besonders dem Gemeinderat ein Bedürfnis sein, dieser von Umfrid gelebten Werte wie Nächstenliebe, Zivilcourage und Mitgefühl mit Stolz und Demut ein Denkmal zu setzen.

Natürlich ist der Gemeinderat dazu verpflichtet, Investitionen darauf abzuklopfen, ob sie sinnvoll sind. Die Anmerkung von Stadträtin Anastasia Schmauder-Meinikheim, dass man in Niederstetten „ganz viele andere Themen mit höherer Priorität hat“, hinterlässt jedoch ein ungutes Gefühl. Auch vor dem Hintergrund, dass sich seit Jahren ein ehrenamtlicher Arbeitskreis intensiv damit beschäftigt, wie man Umfrid – endlich – in angemessener Form würdigen kann.

Ob die Zuschüsse kommen, steht noch nicht fest. Doch sollte das der Fall sein, gibt es wohl kaum eine sinnvollere Art, 26 000 Euro auszugeben.

