Söder spricht am Sonntag

Tauberzell.Beim Weinfest in Tauberzell vom 30. Mai bis 3.Juni gibt es nicht nur viel Musik – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird am Festsonntag um 19.30 Uhr erwartet.

Im Programm treten am Mittwoch, 30. Mai um 20 Uhr die „Würzbuam“ auf. Am Donnerstag: 31. Mai gibt’s ab 11.30 Uhr Bewirtung; der Musikverein Tauberzell unterhält ab 14 Uhr. Die offizielle Eröffnung mit den Eiersheimer Musikanten und den Weinprinzessinnen der Bocksbeutelstraße erfolgt um 20 Uhr. Am Freitag gibt es ab 20 Uhr Stimmungsmusik mit „Störzelbacher one and six; am Samstag spielen um 20 Uhr „Die Hopferstädter“. Am Sonntag wird das Fest ab 11.30 Uhr beginnen, ab 13.30 Uhr gibt es Unterhaltungsmusik mit dem Musikverein Lyra Adelshofen. Um 17 Uhr ist Festausklang mit dem Musikverein Großharbach. Ministerpräsident Dr. Markus Söder ist für den 3. Juni, um 19.30 Uhr im Weinzelt Tauberzell für eine Festrede angekündigt. mrz