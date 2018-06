Sorgenvoller Blick in die Zukunft

Anzeige

Für das aktuelle Geschäftsjahr geht Matthias Frieß von einem „geringeren Preisniveau“ aus. Hauptgrund dessen sei unter anderem, dass die Exportmengen nach China deutlich rückläufig seien und andere Staaten verstärkt auf den Weltmarkt drängten, was sich negativ auf Preise und Erlöse auswirke. Er kritisierte, dass es auch in diesem Zusammenhang zu viele Ankündigungen und Absichtserklärungen gebe. „Mir sind Umsetzungen und Taten viel wichtiger, weil erst dann die tatsächliche Substanz erkennbar wird.“

Abseits des Marktes sieht Fries große Herausforderungen auf die Schweinehalter, speziell die Ferkelerzeuger, zukommen. Hierbei stünden vor allem die fünf K-Begriffe Kastration, Kupierverzicht, Kastenstand, Kennzeichnung und Klimaschutz im Fokus. Die Fragen danach „schreien förmlich nach schnellen und praktikablen Lösungen. Die bürokratischen und politischen Mühlen mahlen aber langsam. Zu langsam“, lautete seine klare Kritik.

Wenn das Tempo zu umsetzbaren Entscheidungen zu all diesen Themen so bleibe, „fahren wir die Schweinehaltung in Deutschland gegen die Wand“.

Erzeugung eine Hängepartie

Die Ferkelerzeugung werde es wegen der Hängepartie zum Thema betäubungslose Kastration „als erstes mit voller Wucht treffen“. Es sei „ein Armutszeugnis für unsere Politik“, dass niemand den Mut habe, den Knoten zu durchschlagen und den so genannten vierten Weg mit lokaler Betäubung freizumachen. Spätestens seit der Herrieder Erklärung, bei der sich die gesamte Branche für dieses Verfahren ausgesprochen und auf den drohenden Strukturbruch hingewiesen habe, müsse jedem klar sein, um was es gehe. „Außer Bedenkenträgerei ist nichts passiert.“

Wie dies funktioniere, habe der Hauptwettbewerber Dänemark gezeigt. Dort sei in kürzester Zeit die lokale Betäubung durch den Landwirt, nach entsprechender Schulung, gestattet worden.

Im Grundsatz positiv sieht Matthias Frieß den Umstand, dass mehrere Discounter einen Haltungskompass eingeführt haben, wodurch der Verbraucher zeigen könne, ob er bereit sei, mehr Geld für Tierwohl auszugeben. Allerdings bemängelte er, dass diese Vorgaben bislang ausschließlich für die Schweinemast gelten. Er forderte, ein ehrliches, transparentes und konsequentes System zu realisieren, bei dem künftig auch die Ferkelerzeugung Berücksichtigung fänden.

Von guten Zahlen berichtete Geschäftsführer Herbert Klein. Der Bruttoumsatz habe sich 2017 auf knapp 104 Millionen Euro belaufen. Da sich die UEG von der Hohenloher Fleisch & Wurstwaren getrennt habe, sei dies eine stattliche Steigerung im Vergleich zu 2016. Die Tierstückzahlen seien binnen eines Jahres um 4,3 Prozent auf über 904 000 gestiegen, wobei Ferkel (597 000) und Mastschweine (290 000) die überwiegende Menge ausgemacht hätten.

Erfreulich sei auch der Umstand, dass gut zwei Drittel der Tiere aus dem Bereich der UEG Hohenlohe stammten, so Klein weiter. Obwohl die Situation am Schweine- und Ferkelmarkt seit geraumer Zeit alles andere als optimal sei, seien die Erzeugerpreise zuletzt durchweg nach oben gegangen.

Was den Ferkelverkauf angehe, blieben gut 50 Prozent im Ländle. Weitere bedeutende Abnehmer seien Bayern und Niedersachsen.

Bei den Mastschweinen würden drei Viertel der Tiere zum Schlachthof nach Crailsheim gebracht. Was die Preise für die Schlachttiere betreffe, habe sich die Situation in den letzten beiden Jahren entspannt.

Unterm Strich seien die Schweine erzeugenden Betriebe, was den Verdienst angeht, lange nicht über dem Berg, auch wenn sich das Ganze 2016/17 auf dem Papier ordentlich darstelle. Vor allem die Ferkelproduzenten hätten schwer zu kämpfen, 2015/16 lag ihr Jahresverdienst im Schnitt bei gut 8000 Euro. Da blieben kaum Mittel, um in die Zukunft der Betriebe investieren zu können.

Herbert Klein sieht die Zukunft der baden-württembergischen Schweinehaltung ernsthaft bedroht, wenn es nicht gelinge, die Rahmenbedingungen deutlich zu verbessern und so eine Trendwende herbeizuführen. Er befürchtet, dass der Eigenversorgungsgrad bald wieder unter die 50-Prozent-Marke sinke, auch deshalb, „weil eine Strukturentwicklung wie in den Hauptzentren der Schweineproduktion nicht möglich ist“, so der Geschäftsführer. Alternativen seien der Ausbau der regionalen Vermarktung und eventuell eine Nischenproduktion (etwa besonderer Tierschutzstand).

Einstimmig entlastet

Die guten Zahlen, die im Rahmen der Hauptversammlung vorgelegt wurden, führten dazu, dass Vorstand und Geschäftsführung einstimmig entlastet wurden. Die Eigenkapitalquote sei glänzend, 2017 sei wieder ein Gewinn erwirtschaftet worden, man habe wieder eine ordentliche Summe den Rücklagen zugeführt. Unterm Strich also gute Zahlen, die allerdings getrübt werden von einer ungewissen Zukunft vieler Schweineproduzenten, die nicht wissen, wie es für sie weitergeht.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.06.2018