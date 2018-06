Spannende Begegnung mit „Dizzy“, Monk und Corea

Anzeige

Weikersheim.Jazz bietet am kommenden Sonntagnachmittag die BIZ-Connection aus Niederstetten an. Ab 14.30 Uhr spielt die Bigband des Bildungszentrums vor dem Rathaus auf dem Weikersheimer Marktplatz.

In der Freude an der Jazzmusik in ihrer ganzen Weite und Breite (von Rag bis Rock bzw. Fusion) sind sie alle eins, die singenden und spielenden Mitglieder der BIZ-Connection, ob sie nun Ehemalige oder Schüler der Schule sind, als Lehrer oder Freunde der Schule zur Bigband gehören: Jazzenthusiasten sind sie allesamt.

Breites Repertoire

Ohne die „Klassiker“ bzw. Standards der Jazzgeschichte lässt sich keine Band denken und auch kein Auftritt bestreiten. So hat sich die BIZ-Connection dem Repertoire der stilbildenden Bands von Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodman, Glenn Miller und anderen Größen der ersten Jahrzehnte im Jazz verschrieben.