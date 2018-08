Spannende Wettbewerbe trotz mäßiger Thermik

Mulfingen.Eine rundum gelungene Veranstaltung war am Wochenende der Wettbewerb um den Hohenlohepokal, den die Drachen- und Gleitschirmflieger Hohenlohe bereits zum 38. Mal ausrichteten.

An zwei Tagen kreisten die Fluggeräte weithin sichtbar über dem Schmalfelder Himmel. Bei mäßiger Thermik und schwachem Wind konnten die Piloten ihrem Hobby frönen. Die Hauptrolle hatten hierbei drei Abrollwinden, die die Piloten bis auf 450 Meter Ausklinkhöhe brachten. Danach galt es die Thermik zu finden um damit weiter an Höhe zu gewinnen. Flughöhen bis 1600 Meter wurden hierbei erreicht.

Für Punkte und Platzierung ist die Flugzeit und die zurückgelegte Flugstrecke mit anschließender Landung am Startplatz entscheidend. Für die Wettkampfleitung galt es die GPS- Geräte der Piloten mit insgesamt 89 Flügen auszuwerten. Die Gesamtflugzeit aller Piloten betrug dabei rund 30 Stunden.

Unter den Teilnehmern hatte sich auch dieses Jahr wieder Peter Friedemann vom CFD Hardheim eingefunden. Peter Friedemann wurde im Juli mit der Drachennationalmannschaft Vizeweltmeister in Mazedonien. Kurz darauf gewann er die „German Flatlands“, ein international besetzter Wettbewerb in der Nähe von Berlin.

Gleich am Samstag bewies Friedemann seine Klasse und legte mit einem 37 Kilometer langen Dreiecksflug die Latte für die anderen Piloten hoch. Diese zogen mit teilweise langen Flugzeiten nach und so blieb der Wettbewerb weiter spannend.

Disziplinierter Ablauf

Bei der abendlichen Siegerehrung am Startplatz in Mulfingen stand schließlich fest wer seine Sache am besten gemacht hat. Walter Hofmann, Vorstand der Drachen-und Gleitschirmflieger Hohenlohe bedankte sich bei den Piloten für den guten und disziplinierten Verlauf des Wettbewerbs und überreichte die Pokale an die bestplatzierten Piloten.

Unter den fünf Teilnehmern am Gleitschirmwettbewerb konnte Clemens Ruf (CFD Hardheim) den Siegerpokal mitnehmen, gefolgt von Gerhard Weber (DG Hohenlohe) und Michael Behn (DG Hohenlohe) sowie Mathias Etzl und Dorothee Mosebach von den DG Hohenlohe. Bei den dreizehn teilnehmenden Drachenfliegern hatte am Ende Gerald Woll vom ADC Augsburg die Nase vorn, gefolgt von Peter Friedemann und Franz Schütz beide DFC Hardheim.

Auf den weiteren Plätzen folgten Thomas Goll (DG Hohenlohe) und Udo Berger (ADC Augsburg). dgh

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.08.2018