Spieler und Publikum auf Tuchfühlung

Ein vielversprechendes Programm ergänzt um mehrere Gastspiele hat schon im Vorfeld für eine gute Kartennachfrage gesorgt. Bühnen- und Kostümbildner Jan Freese ist gerade noch damit beschäftigt die Feinheiten abzustimmen, wozu diesmal ein halbierter Wohnwagen auf die eigentlich klassische Bühne gehoben werden musste. „Sechs Tanzstunden in sechs Wochen” von Richard Alfieri heißt das Zweipersonenstück, das unter der Sonne Floridas spielt und bei dem wie auch beim zweiten Stück Katja Wolff wieder Regie führt.

Mit der aus Fernsehfilmen bekannten Ilona Schulz (als Lilly Harrison) und Tobias Rott (als Michael Minette) hat sie zwei Könner ausgewählt. Rott wird ab Herbst 2018 neuer Schauspieldirektor am Staatstheater Meiningen. Lesungen für Kinder in der Stadtbücherei werden mit Ilona Schulz ergänzend angeboten. Es geht um eine entstehende großartige Freundschaft zwischen zwei sehr komplizierten Charakteren, einem hitzköpfigen Italiener und einer älteren Dame. Premiere ist am Mittwoch, 27. Juni, um 20.30 Uhr.

„Wir sind mal kurz weg“ (von Tilmann von Blomberg und Bärbel Arenz) ist die turbulente Revue für vier Männer auf dem Jakobsweg betitelt. Das Ganze spielt stilgerecht in einer kargen spanischen Landschaft. Auch hier sorgt Jan Freese für das Bühnenbild und Katja Wolff für die Regie. Stefan Gossler, Alexander Wipprecht, Stephan Schill und Dirk Witthuhn sind die Darsteller. Die vier Wanderer kommen zwangsläufig am Lagerfeuer ins Gespräch und teilen ihre Hoffnungen, Träume und Ängste. Dabei kommt die ganz normale männliche Midlife-Krise zum Vorschein. Premiere für diese zweite Eigenproduktion ist am Mittwoch, 1. August, um 20.30 Uhr. Ab 2. August beginnen dann die Vorstellungen immer schon um 19.30 Uhr.

Zu den Gastspielen zwischendurch gehören ein Chansonabend, musikalische Kabarettstückchen, ein historisches Solotheater zu Riemenschneider und ein barockes Schelmenstück nach dem Grimmelshausen-Roman „Die Courasche“ sowie traditionell die Schwänke der Hans-Sachser.

Von „Theater-Enthusiasten“, die hier am Werk sind, ist die Rede und von einer besonderen „Magie lauer Nächte im Nordhof des Klosters“ wird in einem Grußwort geschwärmt. Selbst die großen Bühnen der Region sehen das Toppler Theater heute als Bereicherung der fränkisch-hohenlohischen Theaterszene. Für viele ist es ein Muss jedes Jahr auch dort gewesen zu sein, und manche kommen in der Touristenstadt sogar von weit her zum Übernachten wegen eines Theaterabends, bei dem Schauspieler und Publikum sich auf Tuchfühlung begegnen und eine ganz besondere Atmosphäre herrscht.

