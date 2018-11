Stadt will 2019 kräftig investieren

Das waren für Niederstetten eher ungewohnte Töne: Die Stadt will 2019 fast alle Rücklagen ausgeben und noch einen ordentlichen Kredit aufnehmen. Der Gemeinderat war aber voll des Lobes.

Niederstetten. Die – erstmals öffentliche – Vorberatung des Haushalts 2019 stand am Mittwochabend auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung, die auf ein außerordentlich großes Bürgerinteresse stieß. Anhand von an die Wand projizierten Diagrammen (für die es später von Stadtrat Roland Landwehr ein Sonderlob gab) stellte Bürgermeisterin Heike Naber die Eckdaten des Haushaltsplans 2019 vor und erläuterte jeweils kurz, was sich hinter den finanztechnischen Begriffen verbirgt.

Das Haushaltsplanvolumen 2019 umfasst 16,3 Millionen Euro, davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 11,7 Millionen und auf den Vermögenshaushalt 4,6 Millionen Euro.

Vorsichtig sei man beim Ansetzen der Gewerbesteuereinnahmen gewesen, sagte Naber, die man auf lediglich 8,5 Millionen Euro ansetzt. Da 2019 aufgrund der Finanzumlagen ein „Entspannungsjahr“ für die Stadt ist, sei der finanzielle Spielraum – etwa für Unterhaltungsmaßnahmen – im kommenden Jahr größer. Mehr Geld muss die Stadt für das Personal ausgeben: Die Kosten steigen von 3,79 auf knapp vier Millionen Euro. Die Bruttozuführung sinkt auf 532 600 Euro, ebenso die Nettozuführung: auf 348 500 Euro.

Da die Stadt nicht nur die Rücklage von 1,18 Millionen auf den Mindestbetrag von 250 000 Euro zurückfährt, sondern auch einen Kredit von 715 200 Euro aufnehmen will, steigt die Verschuldung. Und zwar pro Kopf von 251 auf 332 Euro (Kernhaushalt) bzw. von 1145 auf 1319 Euro (Gesamthaushalt“. Außerordentlich lang (28 Positionen) ist die Liste der für 2019 geplanten Investitionen, die sich auf 4,04 Millionen Euro summieren. Die dicksten Batzen sind: Feuerwehrgerätehaus Rinderfeld (rund 462 000 Euro), Feuerwehrfahrzeug Rinderfeld (175 000 Euro), Sanierung Bildungszentrum Niederstetten (287 000 Euro), Sanierung Sporthalle (590 000 Euro), Stadtsanierung (351 800 Euro), Sanierung Lange Gasse (374 000 Euro), Sanierung Vorbachbrücke Vorbachzimmern (250 000 Euro), Innenentwicklung Oberstetten, Pfitzingen, Rinderfeld (396 300 Euro), Dorfgemeinschaftshaus Herrenzimmern (154 400 Euro) und Grundstückserwerb (372 900 Euro).

„Sie packen ganz schön was an“, lobte Stadtrat Klaus Lahr – und nicht nur er – „den Reigen an Investitionen“ in Richtung Bürgermeisterin Naber und sprach von einer „Aufbruchstimmung in Niederstetten“. Ihm gefalle, dass durch die geplanten Maßnahmen die „Innenentwicklung“ der Stadt voran gehe. Eine Kreditaufnahme hielten er, Harald Dietz, Brigitte Kailuweit, Richard Nörr und Roland Landwehr für gut, wenn sie der Entwicklung der Stadt diene. Das Lob gab Naber an das Gremium zurück: „Sie haben die Anträge gestellt“, sagte sie zu der Fülle der Projekte, die sie als „sinnvoll und sachorientiert“ bezeichnete.

Kritik übte der Gemeinderat an der Forderung des Landkreises, dass sich die Stadt mit 260 000 Euro am Neubau des UFZ beteiligen soll. Georg Keim fand es „hart“, dass „uns diese Summe aufdiktiert wird“. Heike Naber will hier nochmals Rücksprache halten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018