Stehende Ovationen zum Abschied

Musikalisch umrahmt von Musikstücken der Vorbachtaler Musikanten und einer Instrumentalgruppe sowie Chören der Musikschule Hohenlohe, führte der stellvertretende Bürgermeister und Stadtrat Richard Nörr durch den Abend.

Nach der Laudatio von SPD-Stadtrat Klaus Lahr (siehe Artikel unten) ergriff der CDU-Bundestagsabgeordnete Alois Gerig das Wort. Es sei ihm „ein Anliegen“ gewesen, persönlich zu Zibolds Abschied zu erscheinen, um seine Wertschätzung, seine Anerkennung und seinen Dank auszudrücken. Zibold habe die Menschen mit seiner „freundlichen und freundschaftlichen Art erreicht und mitgenommen“. Gleichzeitig habe er Zibold – wenn es um die Belange seiner Stadt ging – aber auch als sehr ernsthaft und bestimmt erlebt, etwa wenn es um den Erhalt des Bundeswehrstandorts ging.

Landrat Reinhard Frank bescheinigte Zibold, dass er Grund habe, stolz zu sein. Als Bürgermeister habe er seine Gestaltungskraft bewiesen und Niederstetten sei heute „attraktiver aufgestellt als vor ihrer Amtszeit“. Jenseits der erfolgreich umgesetzten Projekte habe Zibold „einen Platz in der Geschichte der Stadt Niederstetten“, auch weil er „Spuren in den Herzen hinterlassen“ habe. Und das sei „das schönste Geschenk, das man bekommen kann“.

Im Namen der Bürgermeisterkollegen sprach Elmar Haas, Bürgermeister der Gemeinde Ahorn, von der „leisen Wehmut“, die beim Abschied von einem engagierten Bürgermeister mitschwinge. Zibold habe sich diesem Amt stets mit „Haut und Haaren verschrieben“ und es als Berufung empfunden.

Im Namen der fast 90 Niederstettener Vereine attestierte Rainer Striffler dem scheidenden Bürgermeister eine „gute Zusammenarbeit“ und sein Bemühen um den Erhalt und die Förderung der Vielfalt der Vereine. Es seien auch „harte und einschneidende Entscheidungen getroffen“ worden, doch hätte man „meistens auf ihre Unterstützung“ zählen können.

Als Standortältester und Kommandeur der Heeresflieger bescheinigte Oberst Peter Göhringer Zibold, dass er das Amt des Garnisonsbürgermeisters „vorbildlich ausgefüllt“ habe. Dabei habe er durch sein „besonderes, persönliches Engagement“ maßgeblichen Anteil daran, dass sich die Verbundenheit von Stadt und Bürgern weiter vertieft und gefestigt habe.

Mit einem originellen selbstgedrehten Videofilm – einer rasanten Fahrt durch alle Niederstettener Ortsteile und Wohnplätze und einem Blick hinter die Kulissen des Rathauses und weiterer Dienststellen – verabschiedeten sich die städtischen Mitarbeiter von ihrem „Chef“, der durch seine Zielstrebigkeit überzeugte und „immer zu 100 Prozent hinter uns stand“. Zum Abschied gab es eine vom Bauhof selbst gebaute Ruhebank.

„An Tagen wie diesem darf man auch mal traurig sein“, sang dann der Gemeinderat mit neuem Text auf das Lied der „Toten Hosen“ und besang eine „Bürgermeister-Ära, die zu Ende geht“.

„Was soll ich jetzt noch sagen?“, fragte Rüdiger Zibold zum Schluss, dem beim Dank an seine Frau Anette, die ihm in den all den Jahre zur Seite gestanden habe, deutlich die Rührung anzumerken war. Sein Dank galt aber auch all seinen Wegbegleitern und „ganz, ganz besonders“ den Bürgern für ihr „vielfältiges und tatkräftiges Engagement“, das in Niederstetten sicherlich „außergewöhnlich“ sei.

Sein Abschied sei „nur einer aus dem Hauptberuf und nicht für immer“, versprach er.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.04.2018