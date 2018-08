Sternführungen und eine Weinprobe

Anzeige

Weikersheim.Bei klarem Himmel wird die Sternwarte am heutigen Samstag um 21 Uhr geöffnet. Kurz nach Sonnenuntergang tauchen die ersten Himmelsobjekte auf, dabei können zuerst die kosmischen Nachbarn Venus, Jupiter und vor allem der helle Mars am Himmel entdeckt werden. Vor allem Mars ist zurzeit in aller Munde und hat besonderen Fokus bei unseren Beobachtungen durch das Teleskop verdient.

Markante Sternbilder können am Himmel gezeigt werden. Wer schon immer mehr als nur den Großen Wagen als Sternbild kennen will, hat hier also die Möglichkeit, sich einige weitere zeigen zu lassen. Die Mitglieder der Astronomischen Vereinigung Weikersheim stehen den Besuchern Rede und Antwort, wenn es um Fragen rund ums Weltall geht. Ein Besuch der Sternwarte lohnt sich also immer.

Die Führung am Samstag findet jedoch nur statt, wenn Sterne am Himmel zu sehen sind. Da das Wetter zu den Faktoren gehört, die nicht berechenbar sind, empfiehlt sich im Zweifelsfalle die Telefonnummer der Sternwarte 07934/ 1365 zu wählen und zu erfahren, ob diese auch tatsächlich besetzt ist. Der Eintritt ist frei.