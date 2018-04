Stöbern, lesen, geben und nehmen

Anzeige

Die Idee hinter der Bücherstube ist einfach und doch genial: Jeder kann dort seine ausgedienten Bücher oder Journale in die Regale stellen, sich andere Bände mit nach Hause nehmen und sogar behalten. Die Auswahl und Vielfalt in der Bücherstube wächst mit den Bücherspenden. Denn so unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich ist auch ihre Lieblingslektüre: Kriminalroman, Science Fiction-Werk, Sachbuch oder Reiseführer, Bildband, Biographie oder religiöses Werk. Wer in der Bücherstube im Turm stöbert, dürfte in fast allen Genres fündig werden.

Für die Bücherstube gelten aber auch Regeln. Was nicht dort hingehört: Beschädigte oder verschmutzte Bücher, Zeitschriften, Landkarten, DVDs oder CDs. Und selbstverständlich keine Werke mit extremistischem bzw. jugendgefährdendem Inhalt. Eine weitere Bitte der Organisatoren lautet: Die Bücher sollten, um die Suche nicht unnötig zu erschweren, nur einreihig ins Regal gestellt werden. Sind sie voll, ist Annahmestopp. Es hat dann auch keinen Sinn, Bücherkisten einfach im Raum zu deponieren oder zu entsorgen. Denn der mit viel Liebe ausgestattete Raum mit seinen außergewöhnlichen Lampen und einer Sitzbank auf einem Podest soll gemütlich bleiben, die Menschen zum Verweilen einladen, zum Innehalten, zum Stöbern und Schmökern. „Du öffnest ein Buch, das Buch öffnet dich“, heißt es in China. Wer es selbst erfahren will: Die kleine rote Tür an der Hinterseite des Turms steht jedem offen… btz

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.04.2018