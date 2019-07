Streichquartett zu Gast

Schwäbisch Hall.Der 11. Juli 2019 ist in der Geschichte des Diaks Schwäbisch Hall ein besonderer Tag. Denn genau 100 Jahre zuvor erblickte das erste Diak-Kind das Licht der Welt.

Anlässlich dieses Jubiläums spielt das Streichquartett „Ligna“ aus München am 11. Juli um 19.30 Uhr in der Auferstehungskirche zu Gunsten des Fördervereins der Klinik für Kinder und Jugendmedizin. Werke von Haydn, Borodin und Mozart werden zu hören sein.

Prof. Dr. Andreas Holzinger, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche freut sich über das Engagement der vier Streicherinnen aus München und sagt: „Es ist toll zu sehen, mit wie viel Engagement aus ganz verschiedenen Kreisen und von verschiedenen Menschen die Arbeit in der Klinik für Kinder und Jugendliche und im Förderverein unterstützt wird.“ Die vier Musikerinnen Karin Holzinger (1. Violine), Elitza Chivarova-Poxleitner (2. Violine), Bettina Bachofer (Viola) und Claudia Weiss (Violoncello) musizieren seit 15 Jahren gemeinsam in verschiedenen Besetzungen.

Besonders verband sie die Zusammenarbeit mit Enoch zu Guttenberg und dem Orchester der KlangVerwaltung. Und seit einiger Zeit bringen sie die gewonnenen Erfahrungen in der einzigartigen Literatur des Streichquartetts zum Klingen. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Auferstehungskirche am Diak.

