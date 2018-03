Anzeige

Niederstetten.„Südsee, Sehnsucht und Skorbut“ ist der Titel der neuen CD von „Hiss“, die sie auf ihrer aktuellen Tour vorstellen. Da darf natürlich ein Auftritt in Niederstetten nicht fehlen. Die Kultband ist seit langem Stammgast im „Kult“. Und so darf sich das Publikum am Freitag, 2. März ab 20 Uhr auf den speziellen Musikmix von Hiss freuen, auf eine Mischung aus Blues und Rock mit Polka und Musikstilen aus nahen und entlegenen Gebieten, sei es Tango, TexMex, kolumbianische Cumbias oder Balkan-Ska.

„Mit der unerschütterlichen Zuverlässigkeit eines schwäbischen Hochleistungsmotors beglückt uns diese göttliche Kapelle, die wirklich und wahrhaftig sowie im allerbesten Sinne des Wortes in absolut jeder Beziehung weit, weit jenseits von Gut und Böse ist.“

Und: „Eine beseelte und unglaublich tanzbare Melange aus transsylvanischer Folklore und französischem Chanson, Karpaten-Rock und Rock’n’Roll-Einsprengseln, vogelwildem Zigeunerjazz und derber Böhmen-Polka“ (Rems-Murr-Kultur).