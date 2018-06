Szene ruft zum Gipfel

Anzeige

Werner Pikulski tritt Solo auf. Sein Markenzeichen sind seine witzigen Zeichnungen, mit denen er seine Lieder und Gedichte unterlegt. Kurt Klawitter, der mit der „schääne, grääne Seischdoolkabbe“, hat sich mit seinen originellen Songs und seinem trockenen Humor einen guten Ruf erspielt. Zum Mundartgipfel kommt er mit seiner Band, den Mouschdpiloten. IwwerZwerch sind die Lokalmatadoren aus Niederstetten, einer iwwer, der andere zwerch, also einer groß, einer klein, zusammen aber iwwerzwerch, also schön überdreht und voller Schalk. Legendenstatus haftet bereits seit Jahren „Johkurt und Paulaner“ an. Gleich mehrere ihrer Songs dieses Hohenloher Urgesteins gehören seit Jahren zu den beliebtesten Liedern aus der Region. Zu abwechslungsreicher, melodiös rockender Musik nehmen sie typische Hohenloher Gepflogenheiten aufs Korn. Bleiben noch Annaweech, ebenfalls seit vielen Jahren eine Hohenloher Institution. Sollte jemand Annaweech tatsächlich noch nicht kennen – in Kurzform gesagt: Musik und Spaß in Hohenloher Mundart! Fünf Musiker aus dem Herzen Hohenlohes singen eingängige Songs und bringen ihr Publikum zum Lachen und Schmunzeln. Zwischen den einzelnen Musikgruppen wird das Komiker-Duo Ernst & Ernst für Spaß und Kurzweil sorgen und den Abend moderieren.

Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse. Wer reservieren möchte: Kulturamt Niederstetten, Telefon 07932/606670.

