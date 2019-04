„Tage wie diese“ landen in Wermutshausen ganz vorn

Wermutshausen.Der Männergesangverein Eintracht hatte dieses Jahr zu einem Wunschkonzert in die Petruskirche in Wermutshausen aufgerufen. Alle Bürger durften in den Wochen zuvor aus dem Repertoire des Chores zehn Lieder auswählen, die als „Hitparade“ zum Vortrag kamen. Durchs Programm führte Pfarrer Dominik Frank.

Nach einem musikalischen „Willkommen“ und der Begrüßung wurden im ersten Block die Lieder „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen und der „Bajazzo“ gesungen. Zum Teil wurden die Lieder instrumental durch Heidrun Scheu-Hachtel am Klavier und eine kleine Band begleitet.

Weiter ging es mit den mittleren Plätzen „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“, „Glocken der Heimat“ und „Die Rose“. Zwischen den einzelnen Blöcken brachte Pfarrer Frank Informatives und Hintergründiges zu den einzelnen Hits.

Platz vier in der Hitparade belegte dann „‚Rock mi“ von der Gruppe „voXXclub“, gefolgt von „Griechischer Wein“ auf Rang drei und auf dem zweiten Platz „Santiano“, was dem Chor mit seinen Männerstimmen, unterstützt durch die kleine Combo, bestens gelang. Unter allen Teilnehmern wurde in der nächsten Pause eine Teilnahme zum Vereinsausflug am 29. Juni verlost, ehe Pfarrer Frank den Top-Hit Wermutshausens bekanntgab: „Tage wie diese“ von der Düsseldorfer Gruppe „Die Toten Hosen“.

Um das ganze Konzert etwas ruhiger ausklingen zu lassen, wurde zum Ende der eigentlich auf Platz neun liegende Song „Sierra Madre del Sur“ vorgetragen, ehe das Konzert nach viel Applaus der etwa 200 Besucher mit dem gemeinsamen Lied „Lobe den Herrn, meine Seele“ und einem Abendgebet zu Ende ging. kh

