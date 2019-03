Tatkräftige Unterstützung

Herrenzimmern.Seinen bisherigen Vorstand hat der Männergesangverein Herrenzimmern im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zur Sonne“ einstimmig im Amt bestätigt.

Mit dem Lied „Schwinge dich auf“ sowie den Liedern „Hohenlohe“ und dem „Bundeslied“ wurde der Abend eröffnet.

Nach Bekanntgabe der Tagesordnung gedachte man dem letztes Jahr verstorbenen Ehrenmitglied Eugen Heimberger und dem passiven Mitglied Erich Pflüger.

In seinem Bericht gab Vorsitzender Jochen Emmert einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Tatkräftig war die Unterstützung der Mitglieder in der Theatersaison und beim 130-Jahr-Jubiläum gewesen. Die musikalische Vielfalt habe durch das Singen gemeinsamer Lieder mit dem Chor „Viva la Vida“ zugenommen. Der Männergesangverein sei mit seinen vielen Aktivitäten ein fester Bestandteil des Dorflebens.

Die Berichte von Schriftführer Michael Wagner und Kassier Roland Melber, der einen positiven Abschluss vermelden konnte, ergaben keine Beanstandungen. Die Kassenprüfer Manfred Wicker, Markus Wehle und Klaus Schumacher bescheinigtem Melber eine saubere und gewissenhafte Kassenführung.

Chorleiter Achim Striffler sagte, er sei mit den Auftritten im vergangenen Jahr sehr zufrieden gewesen: Bei den Auftritten habe man 25 verschiedene Lieder gesungen. Anregungen von allen Seiten anzunehmen sei ihm wichtig. In seinem Ausblick zeigte er sich erfreut, dass beim Männergesangverein wie auch bei „Viva la Vida“ Neusänger dazu gekommen seien.

Die Entlastung nahm Stadträtin Brigitte Kailuweit vor, die dem Chor im Namen der Stadtverwaltung dankte. Kailuweit leitete auch die anschließenden Wahlen des Vorstands.

Einstimmig wurden auf drei Jahre im Amt bestätigt: Vorsitzender Jochen Emmert, stellvertretender Vorsitzender Jürgen Meder, Schriftführer Michael Wagner, Kassier Roland Melber, Ausschussmitglieder Karl Heinz Schulz, Rainer Kailuweit, Manfred Hertrich und Gerhard Kraft sowie als Vertreter der passiven Mitglieder Hans Löchner, Kassenprüfer Markus Wehle und Klaus Schumacher, Notenwart Rainer Kailuweit, Fahnenträger Harald Melber, Fahnenbegleiter Hans Siedler und Gerhard Kraft.

Vorsitzender Emmert verabschiedete dann den auf eigenen Wunsch nach 15 Jahren scheidenden bisherigen Kassenprüfer Manfred Wicker.

Ortsvorsteher Manfred Heinold bezeichnete den Männergesangverein und den Chor „Viva la Vida“ als Aushängeschilder des Ortes. Grüße überbrachte er von den Theaterfreunden Herrenzimmern, die sich für den reibungslosen Ablauf in der Theatersaison bedankten. Schließlich gab er noch einen Ausblick auf den aktuellen Stand des Gemeindesaalumbau. Am Ende gab Emmert noch die Termine des neuen Sängerjahres bekannt wie den Auftritt am 2. Juni auf der Bundesgartenschau in Heilbronn, der gleichzeitig mit dem Vereinsausflug stattfindet.

Mit dem Lied „Wahre Freundschaft“ und den „Irischen Segenswünschen“ endete der offizielle Teil der Jahreshauptversammlung.

