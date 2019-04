Teilweise dem Verein seit 55 Jahren Treue gehalten

Herrenzimmern/Rüsselhausen.Die Hauptversammlung der Landfrauen wurde durch die Vorsitzende Martina Meder eröffnet. Schriftführerin Ulrike Emmert gab einen Überblick über die Vorträge und Aktivitäten wie „Suppenwürze und Soßenpulver aus Kräutern“, „Herstellung von Naturkosmetik und Produkte aus Wachs“ sowie das alljährliche Adventskranzbinden. Die Kassiererin Nadine Kurz informierte über die Finanzen des Vereins. Claudia Wicker und Ingrid Melder bestätigten eine ordentliche und einwandfreie Kassenführung. Ortsvorsteher Manfred Heinold nahm im Anschluss die Entlastung des Vorstands vor, sie erfolgte einstimmig.

Nach den Berichten übernahmen Kreisvorsitzende Margret Beck und Kreisgeschäftsführerin Manuela Schuler die Wahlleitung. Martina Meder, Isabell Kull, Carmen Dreher, Brigitte Löchner, Andrea Schulz, Bianka Dreher, Annette Bayer-Schulz und Gudrun Limbrunner wurden in den Vorstand berufen. Darüber hinaus wurden gewählt: Nadine Kurz (Schriftführerin), Annette Schindler (Kassiererin), Ingrid Melber und Katharina Gottlieb (Kassenprüfer). Martina Meder führte die Ehrungen für langjährige Zugehörigkeit zum Verein durch. Geehrt wurden für 20 Jahre Annette Bayer-Schulz und Claudia Wicker, für 25 Jahre Sabine Pflüger, für 40 Jahre Marliese Emmert, für 50 Jahre Rosemarie Pflüger und für 55 Jahre Vereinszugehörigkeit Anna Meder, Irma Melber, Marianne Schober und Gertrud Heinold. Die nächsten Termine der Landfrauen sind am 15. Mai ab 15 Uhr die Kräuterwanderung rund um Herrenzimmern mit Isabell Kull sowie die Fahrt zur „Buga Heilbronn“ mit dem Männergesangverein am 2. Juni. Anmeldungen unter Telefon 07932 / 990127 möglich.

