Top-Pianist bei freiem Eintritt

Aub.Yannick Rafalimanana (Klavier) spielt am Sonntag 21. Oktober um 20 Uhr im Ars Musica Aub bei freiem Eintritt. Der französische Pianist wohnt in Berlin und unterrichtete von 2015 bis April 2018 an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Bereits zweimal war er bei Ars Musica Aub zu Gast. Er spielt sowohl als Solist als auch Kammermusiker in Nordamerika, Südamerika, Afrika und im Nahen Osten sowie in diversen europäischen Ländern. September 2017 gab er sein Debut bei den Berliner Philharmonikern mit einem Kammerkonzert, dieses Jahr spielt er mit ihnen bei den Baden-Badener Festspielen. Sein Programm bei Ars Musica wird u.a. Debussy und Beethoven umfassen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018