Tränen und Glück ganz nah beieinander

Anzeige

Zwei Stunden später griffen acht Flugzeuge noch einmal an. Nieder-stetten war ein einziges Flammenmeer – und blieb zu 80 Prozent zerstört zurück. Das Vorbachtalstädtchen wurde stärker getroffen als jede andere Gemeinde im Main-Tauber-Kreis. Ein Großteil der Bevölkerung floh nach dem ersten Luftangriff aus ihren Kellern in den Eisenbahntunnel unter dem Schlossberg und konnte dort sein Leben retten, verlor aber teilweise sämtliches Hab und Gut.

Mit Kamera und Notizzettel

Falk Hagelstein aus Niederstetten ist im „Endspurt“ seines Lehramtsstudiums für Englisch, Geschichte und Geografie an der Würzburger Universität. Über das Masterprogramm „Public History/Cultural Landscapes“ will er sich den „lebensnahen Dingen“ widmen und rief ein Zeitzeugenprojekt ins Leben.

Uni-Forschung, örtliche Stadtverwaltung, die Einwohner, der Interviewer: Mit einem Werkstudentenvertrag in der Tasche, ausgerüstet mit Videokameras und Notizzetteln, soll Niederstettener „erzählte Geschichte“ dokumentiert, die Belange aller Beteiligten unter einen Hut gebracht werden. Und Hagelstein hat dafür durch jede Menge „Papierarbeit“ auch Fördergelder aus dem bekannten „Leader-Programm“ der Europäischen Union losgeeist.

„Steide verzählt“ heißt das Projekt. Was noch leicht über die Hohenloher Zunge geht, hört sich in Wissenschaftsdeutsch deutlich komplizierter an. Es geht um die „Modellhafte Anwendung von Oral History zur Inwertsetzung des kulturellen Erbes im ländlichen Raum am Beispiel mehrerer Themen“ – was unterm Strich und wissenschaftlich-methodisch vor- und aufbereitet auch nichts anderes ist, als eben „Steide verzählt“. Einwohner werden befragt und erzählen „ihre Geschichte“.

Angefangen hat alles für Falk Hagelstein schon zur Schulzeit in Niederstetten. Für seine mündliche Abschlussprüfung an der Realschule befragte er auf Hinweis seines Lehrers Walter Krüger hin den eigenen Großvater nach seinem Leben und seinen Erlebnissen in der Vorbachtalstadt. „Oral History“ nennt man das – wörtlich kann man den Begriff etwa als „mündliche Geschichte“ übersetzen. Oder freier und besser: Sprechenlassen von Zeitzeugen.

Viele Erinnerungen – wie der eingangs skizzierte Bombenangriff – gehen mit dem Tod von Zeitzeugen unwiderruflich unter. Wenn man sie nicht befragt und die Erlebnisse dokumentiert. Die „große“ Geschichte wird dabei zur emotional aufgeladenen Lokalgeschichte – plus gewissen Fehlerquellen, denn wer wusste damals z.B. schon, welche amerikanische Militäreinheit für die Bombardierung verantwortlich war.

Und das Subjektive fördert auch (auf den ersten Blick) manch merkwürdig Scheinenendes zu Tage. Die Schrecken des Krieges etwa treten bei einem (damals) jugendlichen Interviewpartner zurück, weil dieser genau an diesem Tag seinen Geburtstag feierte. Er hat – trotz der Bomben – eine unterm Strich positive Erinnerung an seinen zwölften Geburtstag.

Das Interviewraster von Falk Hagelstein befasst sich aber nicht nur mit dem (für die gesamte Stadt durchaus folgenreichen) 9. April. Er hat „Kohorten“ (Altersgruppen) gebildet, die für verschiedene lokale Epochen stehen: Zweiter Weltkrieg, Wiederaufbau/Wirtschaftswunder, Migration und Integration und Niederstettener Alltagsgeschichte bilden Schwerpunkt-Themenkreise.

Mit seiner Großmutter hat Hagelstein die Interview-Serie jetzt eröffnet. Als er sie auf die Bomben anspricht, treten sofort Tränen in die Augen der betagten Frau: „Da war überall Feuer“, erinnert sie sich und weint.

Doch bald kommt ein wieder freudiger, glücklicher Glanz: Viele Jahre lang hatte die Familie ein Pferdefuhrwerk – für die Landwirtschaft, und um Stückgüter auszuliefern. Dann kam irgendwann doch der erste „Bulldog“. „Ein roter Fahr!“, das weiß Lydia Hagelstein noch ganz genau. „Der war dem Opa sein Stolz“ – und ist bis heute in Familienbesitz. Kartoffellegen und „Rängelemachen“, die Abschaffung der Kühe im Jahr 2000: Ein landwirtschaftlich geprägter Lebensweg prägt auch ein Menschenleben. Und offensichtlich kann das Eingebettetsein in Tagesarbeit auch psychisch stützen, wenn etwa in Kriegszeiten ringsumher alles zusammenbricht. „Wir waren Bauern. Und wir haben alles selber ghott (gehabt).“ Ob sie mit ihrem Leben zufrieden sein? „Man hat sein Essen. Ich fühl’ mich gut. Mir fehlt nix“, erklärt Lydia Hagelstein, die sich als „Steidemerin“ (sie stammt aus Heimberg) heimisch fühlt, ja, ihre Heimat gefunden hat.

Teilhabe vor Ort

„Danke, Oma!“, sagt Enkel Falk am Endes des Interviews und schaltet die Kameras ab. Er wird alle seine Befragungen auswerten, Schlüsse ziehen, die Videos schneiden und auch publizieren. Denn Selbstzweck oder Wissenschaft für irgendeine Bibliothek ist seine Arbeit nicht. Die Mitschnitte – möglicherweise auch schriftliche Textauszüge – sollen auch veröffentlicht werden. Erst dann kann auch Teilhabe vor Ort entstehen – eine Art Gedächtnis, das über die Lebenszeit der Befragten von eben diesen Menschenleben in Niederstetten erzählt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.03.2018