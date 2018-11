Trauer zulassen und nicht wegtrösten

Besser hätte man das schwierige Thema Trauern wohl kaum aufbereiten können: Mechthild Ritter klärte auf, gab Tipps und wärmte das Herz.

Niederstetten. „Trauern dürfen, das ist der Trost. Gegen die Traurigkeit hilft nur eins: trauern“. Mit diesem Zitat von Kai Pollack veranschaulichte Mechthild Ritter gleich zu Beginn ihre Vorstellung von Trauerbegleitung.

Seit knapp 30 Jahren beschäftigt sich die 1958 geborene Diplom-Pädagogin, Transaktions-Analytikerin und Seelsorgerin beruflich mit Trauernden: Sie betreut Patienten und deren Familien auf der Kinderkrebsstation der Uniklinik Würzburg.

Freiberuflich bietet sie daneben Beratungen, Supervisionen und Fortbildungen unter anderem für Klinikpersonal und Hospizmitarbeiter an. Im Niederstettener Kult sprach sie jetzt auf Initiative von Stadt und dem Kinder- und Jugendhospizdienst „Sonnenschein“ der Malteser im Main-Tauber-Kreis vor rund 80 vorwiegend weiblichen Zuhörern zum Thema „Nicht ganz bei Trost – Trauernde respektieren, verstehen, begleiten“.

Keine Berührungsängste

Ritters Blick auf Trauernde mag im ersten Moment eher pragmatisch wirken. Die Nüchternheit kommt jedoch daher, dass sie im Laufe der Jahrzehnte ihren Fokus ausschließlich darauf lenken musste, wie man trauernden Menschen am besten helfen kann. Berührungsängste sind da wenig hilfreich und die scheint sie auch nicht zu haben.

In ihrem Vortrag machte sie zum einen deutlich, dass das Trauern so unterschiedlich ist wie die Menschen selbst. „Trauer kommt manchmal anders daher, als wir sie erwarten“, sagte Ritter.

Zum anderen plädierte sie für Offenheit, Respekt und Interesse im Umgang mit Trauernden. Dabei fordert die Seelsorgerin vor allem, den Trauernden so sein zu lassen wie er ist. Menschen, die trauern, würden ohnehin an sich selbst zweifeln und hätten oft das Gefühl, „nicht in die Welt zu passen“. Wer Trauernde begleitet, sollte ihnen das Gefühl geben, anders sein zu dürfen und „in ihrer Überlebensstrategie bemerkt und gewürdigt zu werden“. Zuhören und Fragen stellen sei hier eine gute Strategie.

Groß sei die Versuchung, Trauernde ablenken zu wollen, traurige Momente zu überspielen, etwa indem man sie zu Aktivitäten überredet oder ihnen „von etwas anderem“ erzählt. Doch wenn Trauernde ihre Gefühle nicht ausdrücken dürften, würde ihre Einsamkeit nur verstärkt.

Das „Helfen-Wollen“ sei gut gemeint, würde aber eigentlich nur dazu dienen, die eigene Ohnmacht zu übertünchen. Dieses Sein-Lassen, das Mit-Ertragen und Mit-Aushalten falle vielen Menschen besonders schwer. Es sei wichtig, aber manchmal sehr bedrückend, „dabei zu bleiben unter Verzicht auf Erfolg“.

So schwer es auch sei, aber als Außenstehender müsse man anerkennen, dass man Trauernde „nicht heilen kann“. Ritter ist überzeugt: „Je absichtsloser ich Trauernden begegne, desto mehr respektiere ich sie wie sie sind“. Ihre Tipps veranschaulichte Ritter mit rührenden Szenen aus Kinder-Bilderbüchern und ergänzte sie mit Beispielen und Erlebnissen aus der eigenen Praxis.

Daneben zählte sie auf, worauf man im Umgang mit Trauernden verzichten sollte. Zum einen auf unaufgeforderte „gute“ Ratschläge wie: „Du musst mal wieder unter Leute gehen oder „Du musst mehr weinen“. Das sei anmaßend und gebe dem Trauernden das Gefühl, dass er etwas falsch macht. Ebenso ungeeignet sei es, Bewertungen abzugeben wie: „Du bist aber stark“ oder „Ich bewundere Dich“. Dadurch gebe man dem Trauernden das Signal: „So habe ich Dich gern“ und er verspüre die Verpflichtung, so stark bleiben zu müssen. Verzichten sollte man auch auf die Formulierung „Ich verstehe Dich“, was soviel heiße wie: „Wenn ich an Deiner Stelle wäre, würde ich auf diese Weise fühlen“. Dadurch würde man in seinem eigenen Film sein und sich nicht mit Offenheit auf den anderen einlassen. „Ich habe mir diesen Satz abtrainiert“, sagt Ritter, „weil er einfach nicht stimmt“.

Anhand einer stark vereinfachten Typenlehre zeigte Ritter auf, wie unterschiedlich Menschen auf Trauer reagierten. Dabei unterschied sie einerseits eher introvertierte und extrovertierte Menschen, andererseits Menschen, die auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft ausgerichtet sind. Durch die Kombination entstanden vier Typen, die jeweils völlig anders auf Trauer reagierten. Hier sei es hilfreich, sich selbst zu fragen, in welchem Bereich man sich selbst sehe, um die Andersartigkeit des Trauernden besser annehmen zu können. Zum Schluss ging Ritter noch auf den Umgang mit trauernden Kindern ein. Diese wüssten oft „viel mehr, als das, was man ihnen gesagt hat“, betonte Ritter. Erwachsene sollten nicht als Besserwisser agieren, sondern auf Augenhöhe aufmerksam für Kompetenz und Widerstandskraft der Kinder sein.

Ritter riet auch dazu, zu warten, bis der Gesprächsimpuls für ein schwieriges Thema von den Kindern komme, denn nur dann sei es für sie der richtige Zeitpunkt. Bei heiklen Fragen sei es wichtig, bei sich selbst „die Ampel auf grün zu stellen“ und sich bewusst dazu zu entscheiden, zu antworten. Genauso riet sie, Kinder einzubeziehen, etwa bei einer Beerdigung, und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie dazu gehören. Zuvor müsse man sie darüber informieren, was sie erwarte und sie dann selbst und ohne Druck entscheiden lassen, was sie wollten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018