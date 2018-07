Traumhaftes Ambiente am Tauberufer

Anzeige

Tauberrettersheim.Auf der Tauberrettersheimer Tauberinsel findet am Samstag, 21. Juli, die dritte Weiße WeinNacht statt! Der Wein-, Obst- und Gartenbauverein will wieder ein traumhaftes Ambiente neben der plätschernden Tauber zaubern, auf der Tanzbühne kann bei romantischem Kerzenschein und heißen Rhythmen bis in die Nacht hinein getanzt werden. Die weiße WeinNacht wird auch in diesem Jahr wieder ganz im Zeichen der Farbe weiß zelebriert: Der Verein wird die Tauberinsel komplett in weiß dekorieren, neben erfrischenden Weinspezialitäten und Weincocktails gibt es auch Snacks.

Wer möchte, kann sich wieder sein eigenes Picknick mitbringen. Beginn ist um 19 Uhr. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.