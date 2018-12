Traumwandlerisch schöne Lieder

Schwäbisch Hall.Independent-Folk, Dreampop, Americana: Kaum zu glauben, dass diese Musik aus Bayern kommt. „The Green Apple Sea“ heißt die Band, die seit vielen Jahren traumwandlerisch schöne Songs ganz lässig aus dem Ärmel schüttelt. Dem Anlagencafé-Team ist es erneut gelungen, das Kollektiv um Sänger/Songwriter Stefan Prange zum traditionellen Jahresanfangskonzert nach Schwäbisch Hall zu holen. Das Konzert am Samstag, 5. Januar, beginnt um 21 Uhr.

Das Anlagencafé eröffnet die Konzertsaison 2019, wie es in einer Pressemitteilung heißt, wieder mit einer „absoluten Lieblingsband“ des Teams.

Lange Jahre hat es das Anlagencafé-Team vergeblich versucht, die Band nach Hall zu locken. Erstmals ist es im Januar 2016 gelungen und seitdem – die Zuneigung scheint wechselseitig zu sein – sind die sympathischen Nürnberger gern gesehene Stammgäste im Haller Stadtpark. Ihr Konzert zum Start des Jahres sind eine schöne Tradition geworden.

Inzwischen ist mit „Directions“ ein Nachfolger des viel umjubelten „Northern Sky - Southern Sky“ von 2010 erschienen. Unverhofft erntete der Longplayer euphorische Kritiken quer durch die Republik, der Rolling Stone widmete der Band eine ganze Seite und urteilte: „Zielsicher arrangierte Premium-Americana“. Und Carsten Wohlfeld urteilt bei Gästeliste: „Einer der wenigen Bands, die genau das hinbekommen, was zuvor nur in England und Amerika denkbar war“. Und selbstverständlich gilt immer noch, was einst das Fachmagazin „Intro“ geschrieben hat: „The Green Apple Sea definieren den Stand der Dinge im Folk- und Country-beeinflussten Indiepop Deutschlands“. Prägendes Element ist der mehrstimmige Gesang, die wunderbaren Melodien und eine subtil-subversive Rhythmik.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018