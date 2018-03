Treffen von Bauern aus der ganzen Welt

Anzeige

Kirchberg.Vom 7. bis 9. März findet auf Schloss Kirchberg zum zweiten Mal das „World Organic Forum“ statt, das bereits im Vorjahr viel Beachtung gefunden hat, als über 450 Bauern und bäuerliche Organisationen aus allen Erdteilen versammelt haben um die „Global Peasants Rights“ einzufordern für mehr Gerechtigkeit und sozialem Frieden auf der Welt. Das diesjährige Forum setzt seinen Fokus auf die „Weltagrarwende“ im Kontext mit einer neuen „Zeit der Aufklärung“ wie es der Präsident des Club of Rome am zweiten Kongresstag in Kontext bringen wird.

Weitere bedeutende Referenten sind Dr. Alexander Müller, beigeordneter Generalsekretär der FAO, Nikolaus McLachlan über die „Grenzen des Wachstums“, Prof. Bennhold-Thomsen (Wien) über „Ohne Bäuerinnen keine Welternährung“ bis hin zu Michael Windfuhr vom Deutschen Institut für Menschenrechte über die „Declaration of the Human Rights Council, UN“ zur ländlichen Entwicklung. pm