Trumps Amtsjahr mit weitreichender Wirkung

Anzeige

Niederstetten.Das Transporthubschrauberregiment 30 widmete seinen Wintervortrag dem Thema „Das Narrativ der amerikanischen Außenpolitik“. In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Sicherheitspolitik fand die Veranstaltung unter großem Zuspruch im Casino der Hermann-Köhl-Kaserne statt.

Referent Matthias Hofmann bewies seine ausgewiesene Kenntnis historisch-politischer Zusammenhänge. Er stellte sehr plakativ das erste Amtsjahr von Donald J. Trump als 45. Präsident der USA dar. Dies begann mit der Entlassung von rund 80 Botschaftern noch am Tage seines Amtsantritts, woraufhin bis heute kein Botschafter der USA in Deutschland eingesetzt wurde. Weiterhin hob Hofmann auf das Verhalten Trumps unter anderem in den Krisen um Nordkorea, Iran und Katar ab. Die Komplexität der Wechselwirkungen stellte er besonders am Beispiel des Umgangs mit der Türkei und Russland in Bezug auf die Kurden auf syrischem und irakischem Staatsgebiet dar.

Im Wesentlichen leitete Hofmann aus dem „Schüren“ dieser Konflikte durch die US-Außenpolitik einen positiven Effekt für die amerikanische Rüstungsindustrie ab, die damit auch weitere Arbeitsplätze an den US-Standorten schaffen werde. Somit wäre ein innenpolitisches Ziel Trumps erreicht.