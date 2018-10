Um Nachwuchs geworben

Niederstetten.Im Bildungszentrum in Niederstetten wurde eine Premiere gefeiert: Der BauBus der Bauwirtschaft Baden-Württemberg war erstmals an der Schule im Einsatz. Der Andrang war enorm. In dem mit vielen Action-Angeboten ausgestatteten BauBus nutzten die Schüler des Bildungszentrums die Gelegenheit, die vielfältigen Bauberufe auf ungewöhnliche Weise kennenzulernen.

Ein Highlight war die so genannte BauBox, in der die Schüler virtuell sportliche Mutproben erleben konnten. Unter anderem bestand hier die Möglichkeit, auf einer Slackline zu balancieren, Longboard zu fahren oder aus 70 Metern Höhe einen Bungee-Sprung zu wagen. Auch der Bausimulator, bei dem die Besucher einen Radlader steuern und Sandberge mit der Baggerschaufel bewegen konnten, war ein einmaliges Erlebnis.

Außerdem gab es eine Station mit VR-Technik: Mittels Datenbrille betrat man die Welt des Trendspiel-Klassikers „Minecraft“, dessen puristische Grafik aus überwiegend kubistischen Blöcken besteht. In rasanter Fahrt saust der Spieler in einer Lore durch die realitätsnahe Szenerie. Neben dieser Technik hatten die Schüler aber auch Zeit, sich mit der Baumaterie vertraut zu machen: An der Fühlbar konnten Baustoffe in die Hand genommen und deren Gewicht und Größen geschätzt werden.

Die Baumaschinensteuerung verlangte Fingerspitzengefühl: Mit einem Minibagger mussten fünf Würfel exakt auf bestimmten Positionen platziert werden.

