Unerlaubt davongemacht

Rothenburg.Am Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Schweinsdorfer Straße in Rothenburg hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch zwischen 12 und 14.15 Uhr einen geparkten grauen Pkw Opel angefahren und rechts an der Front beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2500 Euro zu kümmern. Ein weiterer unbekannter Fahrzeugführer hat zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr einen am Schrannenplatz geparkten schwarzen VW Lupo angefahren und an der Stoßstange vorne links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Rothenburg, Telefon 09861/9710.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019