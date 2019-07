Unfall war die Folge

Niederstetten.Weil Getreide von einem Anhänger gefallen ist, kam es am Mittwochabend bei Niederstetten zu einem Unfall. Vermutlich mit einem beladenen Getreideanhänger war ein Unbekannter auf der K 2853 aus Pfitzingen kommend in Richtung Adolzhausen unterwegs und bog nach links in Richtung Niederstetten ab. Beim Abbiegen wehte Getreide vom Anhänger. Ein danach ebenfalls dort abbiegender 17-Jähriger mit seinem Kraftrad kam ins Rutschen und stürzte. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall verletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Hinweise auf den zuvor mit einem gefüllten Anhänger mit Getreide fahrenden Unbekannten gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019