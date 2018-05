Unfallflucht begangen

Anzeige

Crailsheim.Beim Ausparken aus einem Kundenparkplatz vor einer Bäckerei in der Ellwanger Straße beschädigte am Sonntag um 10.45 Uhr eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin einen ordnungsgemäß geparkten PKW Kia Carens. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich die etwa 60-jährige Unfallverursacherin anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Ellwangen. Die Unfallverursacherin war mit einem silbernen Minivan, ähnlich einem Opel Meriva, mit SHA-Teilkennzeichen unterwegs.