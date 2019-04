Unterschiedlichste Genres verbunden

Niederstetten.Das Jerusalem Duo ist musikalisch auf der ganzen Welt zu Hause. Der Tourplan führt die jungen Ausnahmemusiker in diesem Jahr durch Österreich, Deutschland und Israel, und auch Nieder-stetten ist am Samstag, 6. April, in diesem Plan zu finden.

Hila Ofek (Harfe) und Andre Tsirlin (Saxophon) verstehen sich als neue Stimme in der klassischen Kammermusik.

In der seltenen Kombination aus Harfe – eines der ältesten – und Saxophon – eines der jüngsten – Instrumente der Musikgeschichte eröffnen sie dem Zuhörer ein einzigartiges Klangerlebnis.

In ihrer Musik verschmilzt Klassik mit Klezmer, jiddische Lieder mit Tango, Pop mit Volksweise. Sie nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise, die ohne Berührungsängste unterschiedlichste Genres der Weltmusik miteinander verbindet.

„Premiere“ nennen sie ihr Programm, in dem Musik als universale Sprache alle Völker und Kulturen miteinander vereint. Kenntnisreich und unterhaltsam moderieren sie ihre Musik, die bewegt, die ins Herz geht. Ein absolutes Klangerlebnis – nicht nur für die Ohren. Das Jerusalem Duo wurde mehrmals ausgezeichnet, unter anderem mit einem ersten Preis beim ersten internationalen israelischen Musikwettbewerb in London.

Sie sind Gewinner des sechsten Internationalen Wettbewerbs für Israelische Musik in London und des dritten internationalen Terem-Crossover-Wettbewerbs in St-Petersburg. Hila Ofek ist die Enkelin von Klezmer-Legende Giora Feidman. 2011 gewann sie den dritten Preis beim ersten israelischen Harfenwettbewerb und den ersten Preis beim Konzertwettbewerb der Jerusalem Academy of Music.

Sie trat als Solistin mit Giora Feidman und dem Jerusalem Symphony Orchestra auf, mit dem Carlos Chaves Orchestra und wirkte in München bei Aufnahmen von Feidman und dem Gershwin Quartett mit.

Andre Tsirlin gewann 2009 den ersten Preis beim ersten israelischen Saxophonwettbewerb und ist Preisträger des Konzert-Wettbewerbs der Jerusalem Academy of Music. Er trat als Solist mit Orchestern wie dem Jerusalem Symphony Orchestra, St. Petersburger Kammerorchester oder dem italienischen Saxophonorchester auf.

Wer an diesem Abend in den Genuss der wunderbaren Musik kommen möchte, kann in der städtischen Mediothek in Niederstetten per Telefon 07932/60032 oder per Mail an mediothek@niederstetten.de Karten vorbestellen oder kaufen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019