Unterwegs mit der „Kist’ von der Wolga“

Es ist ein fast unbekanntes Stück Geschichte, das Peter und Maria Warkentin unter der Regie von Lilia Henze ab dem 1. Dezember (Premiere) in ihrem neuen Stück „Die Kist’ von der Wolga“ aufgreifen.

Oberstetten. Es ist die Geschichte der Wolgadeutschen von ab 1763 auf Einladung von Zarin Katharina erfolgten Kolonisten-Immigration bis zur 1941 unter Stalin erzwungenen Deportation nach Sibirien.

Knapp 180 Jahre lang beobachteten und beschrieben Zeitgenossen und Augenzeugen – Abenteurer, Offiziere, Lehrer, Pastoren und Literaten – immer wieder, wie die deutschen Auswanderer ins verheißungsvolle Neuland an der Wolga erlebten, was Kolonisten zustoßen konnte, wie Hoffnungen keimten und sih zerschlugen - und wie letztlich Stalin die von Lenin initiierte und vor 100 Jahren verwirklichte Hoffnung auf Eigenständigkeit zertrümmerte. Es sind historische Entwicklungsstränge, die sich zunächst als Kletterseil in ein gutes Leben zeigten, ehe sie sich gegen Ende der Wolgarepublik in strangulierende Fesseln verwandelten.

Mag sein, das Russland-Deutsche Theater hätte den Kristallisationspunkt des Stücks, das 100jährige Jubiläum der Gründung des Autonomen Gebiets der Wolgadeutschen ohne einen Auftritt in Regensburg gar nicht aufgegriffen. Regelmäßig spielen sie dort auf Einladung sehr engagierten landsmannschaftlichen Ortsgruppe. Die fragte nicht einfach an, sondern drängte Warkentins regelrecht dazu, das historische Datum mit einem Stück zu würdigen. Recht genau zum Jubiläumsdatum - Lenin, dessen Mutter selbst Wolgadeutsche war, die Verhältnisse in den deutschen Siedlungen bestens kannte und für die Entwicklung eines auf Gleichberechtigung beruhenden Vielvölkerstaats eintrat, hatte das entsprechende Dekret im Oktober 1918 unterzeichnet - laufen jetzt die letzten Proben vor der Premiere.

Wie ein Heiligtum gehütet

Peter und Maria Warkentin greifen tief hinein in die „Kist“, die mit der Familienbibel, Fotos, Wertgegenständen und wichtigen Erinnerungsstücken gefüllte Truhe, die in fast jeder Wolgadeutschen Familie wie ein Heiligtum gehütet wurde. Herausgeholt haben sie literarische Zeitzeugnisse vom Abenteuerroman bis zum Versepos, die sie auf prägnante Szenen durchwühlten, die sie chronistisch zum weit gespannten heiteren und nachdenklichen spannungsreichen Bogen gestalteten.

Das Tor zur über anderthalb Jahrhunderte reichenden Zeitreise öffnet Christian Gottlob Züge, der seine Erlebnisse als Auswanderer im erst viel später und vorsichtshalber nur pseudonym veröffentlichen Werk „Der russische Colonist“ niederschrieb. Der wohl aus dem Braunschweigischen stammende Offizier Bernhard Ludwig von Platen wollte eigentlich in Diensten Katharinas Militärkarriere machen, fand sich dann aber erst als kolonisierender Bauer an der Wolga wieder, ehe er dort als Schulmeister tätig werden konnte.

Keine Einzelschicksale

Pastor Friedrich Dsirne gab dem „Kirgiesenmichel“, einem von kirgisischen Nomaden entführten Wolgadeutschen sein literarisches Gesicht. Sein Schicksal, versklavt zu werden, war kein Einzelfall – wohl aber, dass ihm eine Kirgisin heimlich zu Freiheit und Flucht verhalf. Wie groß in den von Auswanderern gegründeten Wolgadörfern die Angst vor derartigen Nomadenüberfällen war, stellte ein anderer Pastor dar: David Kufeld gestaltete mit dem Versepos „Das Lied vom Küster Deis“ ein eindrucksvolles Sitten- und Lebensbild.

Wie in der jungen Wolgarepublik unter anderem um die Idee der Vergesellschaftung des Eigentums gerungen wurde, beschrieb der vom Kommunismus überzeugte Schriftsteller Gerhard Sawatzky im Roman „Wir selbst“.

Seine Überzeugungen schützen den 1938 zum Vorsitzenden der wolgadeutschen Schriftstellerorganisation gewählten Autor nicht vor den Schergen Stalins, der 1941 deutschstämmige generell als potentielle Volksfeinde brandmarkte. Sawatzky starb 1944 im sibirischen Gulag.

Die Schlussphase der Wolgarepublik, als 1941 innerhalb eines einzigen Monats 600 000 Wolgadeutsche nach Sibirien zwangsumgesiedelt wurden, hat der Publizist und Pädagoge Viktor Klein im Roman „Der letzte Grabhügel“ eindringlich dargestellt.

Warkentins haben aus diesem reichen Zeitzeugenfundus ein sehr sehenswertes, unterhaltsam-nachdenkliches und auch optisch opulentes dichtes literarisch-szenisches Schauspiel entwickelt. Kartenvorbestellungen für die Premiere im Amtshaus Oberstetten am Samstag, 1. Dezember (Beginn: 20 Uhr) nimmt das Russland-Deutsche Theater telefonisch (07932/60286) oder via E-Mail (info@rdtheater.de) entgegen.

