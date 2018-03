Verein unterstützt das Gemeinwesen

Anzeige

Wermutshausen.Die 90. Generalversammlung des Männergesangvereins Eintracht Wermutshausen-Ebertsbronn fand als Familienabend im Gemeindesaal in Wermutshausen statt.

Nach „Sängergruß“, „Hohenlohe“ und dem Song „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen sprach Vorsitzender Joachim Scheu-Hachtel die einführenden Worte und gedachte zweier verstorbener Mitglieder.

Finanzen erfreulich

Rasch kam man zu den Vorträgen des Schriftführers und des Kassiers. Ortsvorsteher Karl Heil dankte dem Verein für die tatkräftige Unterstützung des Gemeinwesens bei verschiedenen Anlässen. Das fand auch in seinem anschließenden Schriftbericht Erwähnung: So nahm der Gesangverein am Gottesdienst zur Wiedereröffnung der städtischen Kirche in Ebertsbronn teil, veranstaltete eine Himmelfahrtswanderung und einen Ausflug nach Bamberg und Forchheim als Angebot für die gesamte Ortschaft und das Kärweessen im November. Neben einigen Auftritten, beispielsweise beim Sängerfest in Markelsheim oder im Advent im Köhlerhaus in Niederstetten, wirkte der Chor auch an Gottesdiensten und Beerdigungen mit.