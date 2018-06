Verstärkung bereit zum Dienst

Anzeige

Niederstetten.30 Feuerwehrleute (28 Männer und zwei Frauen) haben in Niederstetten erfolgreich die Prüfung der Grund- und Sprechfunkausbildung abgeschlossen. Nun können sie im Dienst eingesetzt werden. Sechs Wochen lang trafen sich die Teilnehmer, um die Grundlagen von Brandbekämpfung, technischer Hilfe, Rettung und Sprechfunk zu erlernen. Die große Teilnehmerzahl verlangte einiges von den Ausbildern. Dank der Übungsmöglichkeit auf dem Frickentalplatz gab es aber genügend Raum, um richtig trainieren zu können. An den Ausbildungstagen wimmelte es nur so von Feuerwehrleuten und Fahrzeugen auf dem Gelände. Unter Leitung von Kommandant Oliver Käss (Niederstetten) und den Ausbildern Jürgen Friedel (Weikersheim), Martin Brand (Creglingen), sowie Christian Bender, Ralf Dittmann und Martin Stürzl (alle aus Niederstetten) erreichten die 30 Teilnehmer in der Prüfung einen Notendurchschnitt von 2,5.

In die Grundausbildung integriert war auch die Sprechfunkausbildung. Insgesamt kamen elf Teilnehmer (darunter die beiden Frauen) von der Feuerwehr Niederstetten, ein Teilnehmer von der Werkfeuerwehrwehr MHZ, neun von der Feuerwehr Creglingen und neun von der Feuerwehr Weikersheim.

Alle Teilnehmer erhielten aus der Hand von Kreisbrandmeister Alfred Wirsching ihre Urkunden. Wirsching wies darauf hin, dass es nach Abschluss der Ausbildung nun gelte, das erworbene Wissen einzusetzen und zu vertiefen. Besonders lobte Wirsching die gute interkommunale Zusammenarbeit in der Feuerwehrausbildung: „Wie man an der Herkunft der Teilnehmer sieht, wird der südliche Main-Tauber-Kreis jetzt mit neuen Feuerwehrleuten gut verstärkt“. pm