Versuchen Sie’s mit Entkomplizieren

Am 5. April gab das Landratsamt eine Stellungnahme zu diesem leidigen Thema bekannt. Pressesprecher Markus Moll teilte also mit, was nun im Windpark Queckbronn/Neubronn, geschah. Es war sehr informativ geschrieben, der Normalbürger konnte das Geschriebene auch verstehen. Ärgerlich wird es am Ende der Stellungnahme. Zum Punkt Einsehbarkeit hält Herr Moll fest: „Die Messberichte sind Teil des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren und werden nicht öffentlich bekannt gemacht. Sie können aber im Rahmen eines Antrages als Umweltverwaltungsgesetz als Umweltinformation eingesehen werden“. Diesen letzten Absatz bezeichne ich als absoluten Unsinn und ist für mündige Bürger nicht akzeptabel. Die wichtigste Information sind doch die Messwerte und das sind eben Zahlen. Es ist doch albern, wenn ich einen Antrag stellen muss, um etwas „Selbstverständliches“ zu erfahren, was eigentlich im Mitteilungsblatt stehen müsste. Warum gibt es überhaupt Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland, zusammen mit Vorschriften, die kein Mensch versteht? Die auch einfach dem Zeitgeist nicht mehr entsprechen?

Als ich 1956 meine Stellung im Lebensmittelgroßhandel kündigte und in die Wirtschaft wechselte (Markenartikel-Industrie, nicht Gastwirtschaft), wurde ich schnell mit einem Grundprinzip meiner neuen Firma vertraut gemacht: Entkomplizieren.

Wir wurden die Nummer eins in der Bundesrepublik Deutschland. Meinen Sie nicht auch, dass man im Landratsamt Tauberbischofsheim dieses System mal ausprobieren sollte? Kostenersparnisse in exzellenter Höhe als Folge? Für alle Beteiligten. Jetzt aber wieder nur „Spargellandschaft“ im Main-Tauber-Kreis: Fakten. 143 Windräder verunstalten unser „Liebliches Taubertal“ und verändern dadurch die Landschaft, unseren Lebensraum. Wer in der Nähe der Räder wohnt, wird mit dem Lärm und dem Lichterglanz konfrontiert und sein Besitz (Haus, Grundstücke), verliert an Wert.

All diese Menschen wurden nicht gefragt, ob sie überhaupt mit der Bebauung einverstanden sind.

Also Herr Moll - erzählen Sie mal dem Landrat was von „Entkomplizieren“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019