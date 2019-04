„Viel Erfahrung und breite Kompetenz“

19 Frauen und Männer stellen sich auf der Liste der Allgemeinen Wählervereinigung (AWV) am 26. Mai in Niederstetten zur Wahl für den Gemeinderat.

Niederstetten. Mit verschiedenen Berufs-, Interessen- und Altersgruppen bilden sie ein breites Spektrum und einen Querschnitt durch alle Bevölkerungsschichten ab.

Viele der Kandidaten sind bereits ehrenamtlich in der Vereins-, Jugend- und Seniorenarbeit engagiert, im kulturellen Bereich, den Kirchen und der Feuerwehr.

In der Kernstadt kandidieren für einen Sitz im Gremium die Juristin Heidrun Beck, der Notfallsanitäter Harald Dietz, der Energieelektroniker Jochen Eisenkolb, die selbständige Friseurmeisterin Kerstin Finkenberger, der Ingenieur der Elektrotechnik Christian Menikheim, der Baustoffkaufmann Richard Nörr, der Agrarbetriebswirt Martin Osiander, der Diplomkaufmann Ulrich Roth und der Zahnarzt Dr. Adalbert Ruhnke.

Auch neue Kandidaten

Aus Adolzhausen stellen sich die Diplom-Betriebswirtin Anastasia Meinikheim und der selbständige Elektrotechnikmeister Dietmar Meinikheim zur Wahl, aus Herrenzimmern der Diplom-Bankbetriebswirt Peter Bader, aus Oberstetten der Landwirtschaftsmeister Karl Martin Dimler und der staatliche geprüfte Maschinenbautechniker Joachim Nicklas, aus Pfitzingen die Fachlehrerin Carmen Dreher, aus Rüsselhausen die Sachbearbeiterin Annette Schindler, aus Vorbachzimmern der Bankbetriebswirt Friedrich Thorwarth, aus Wermutshausen die Industriekauffrau Silke Preuninger und aus Wildentierbach der Agrarbetriebswirt Jürgen Schuler.

Teils bringen sie langjährige Erfahrung im Gemeinderat mit, wissen wie der Hase läuft und wo man wie ansetzen kann. Aber auch einige neue Kandidaten hat man gewonnen. „Diese Mischung gewährleistet mit breit gefächerter Kompetenz, Erfahrung sowie neuen Impulsen eine Kommunalpolitik zum Wohl der gesamten Gemeinde“, heißt es in einer Pressemitteilung der AWV. Gemeinsam wolle man, unabhängig von Ideologien und parteipolitischen Vorgaben, an der positiven Entwicklung Niederstettens aktiv mitwirken, sachlich und bürgerorientiert arbeiten und offen sein für neue Ideen.

Ziele der AWV sind es, die Innenstadt und die Ortsteile zu beleben, die Wohn- und Lebensqualität für alle Generationen zu steigern sowie für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen.

Die Sicherung der medizinischen Versorgung will man unterstützen, ebenso die Erhaltung und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten. Genauso soll das Bildungs- und Betreuungsangebot weiter familienfreundlich und zukunftsorientiert erweitert und ausgebaut werden. Weitere Schwerpunkte sind die Unterstützung des Ehrenamtes und Bürgerengagements. Vereins-, Kultur-, Jugend- und Seniorenarbeit soll weiter gefördert werden, die Schaffung von Rahmenbedingungen für die Ansiedlung von Unternehmen, die Unterstützung der bäuerlichen Landwirtschaft vor Ort.

All das soll mit Hilfe einer soliden, zukunftsfähigen Haushaltspolitik verwirklicht werden. In einer Vorstellungsrunde in Niederstetten und allen Teilorten wollen sich die Kandidaten den Wählern vorstellen sowie Rede und Antwort stehen.

Außerdem werden wieder Anregungen und Probleme der Bürger aufgenommen, die vom neuen Gremium in die aktuelle Kommunalpolitik aufgenommen und in den Sitzungen vorgebracht werden sollen. Termine der AWV: Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, Oberstetten (Gasthaus Bierbrauer); Sonntag, 5. Mai, 10.30 Uhr, Herrenzimmern (Gasthaus Sonne); Montag, 6. Mai, 20 Uhr, Niederstetten (Hotel Krone); Freitag, 10. Mai, 20 Uhr, Vorbachzimmern (Foyer Dorfzentrum); Samstag, 11. Mai, 20 Uhr, Wermutshausen (Gasthaus Hirschen); Dienstag, 14. Mai, 20 Uhr, Adolzhausen (Alte Schule); Donnerstag, 16. Mai, 20 Uhr, Rüsselhausen (Dorfgemeinschaftshaus); Freitag, 17. Mai, 20 Uhr, Wildentierbach (Gemeindehaus); Montag, 20. Mai, 20 Uhr, Pfitzingen (Gasthaus Krone, Nörr); Dienstag, 21. Mai, 20 Uhr, Rinderfeld (Keglerhof Wanck, Streichental). AWV

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019