Viel zum Erfolg des Unternehmens beigetragen

Niederstetten.Die Firma MHZ Hachtel ist ein führendes Unternehmen für maßgefertigte Fensterdekoration und Sonnenschutzsystemen mit mehreren Standorten im In- und Ausland. Zum Ende eines jeden Jahres werden bei MHZ Hachtel GmbH & Co. KG in Niederstetten Jubilare geehrt und Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

Werte verkörpert

Es waren zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Kalenderjahr ihr Arbeitsjubiläum feiern konnten. Die Firma MHZ ist stolz auf seine langjährigen Mitarbeiter, die ihre Erfahrungen für und in das Unternehmen einbringen. Sie sind ein wichtiges Kapital des Unternehmens und Werte wie Pflichtgefühl, Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit sind ihnen auch heute noch von großer Bedeutung.

Jochen Hachtel, Geschäftsführer Technik, würdigte das Engagement aller Jubilare. Ihre Leistung und ihre Verbundenheit in den langen Jahren ihrer Tätigkeit zum Unternehmen, hätten maßgeblich zum Erfolg beigetragen.

Drei verdiente und langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in den Ruhestand verabschiedet: Karlheinz Seitz, Ruth Hörner und Edith Bauer.

Zehn Jahre im Unternehmen sind Daniel Dosch, Alexander Ettle, Patrick Klemd und Andreas Ritter.

Ihr 25-jähriges Jubiläum konnten feiern: Günter Egner, Volkmar Hachtel und Susanne Kistner. Dank für 30 Jahre erhielten Karola Käss und Ralf Streng; 40 Jahre Jubiläum konnten begehen: Jürgen Esslinger und Christel Münz. Auf 45 Jahre Betriebszugehörigkeit kann Norbert Wirth zurückblicken. pm

