Viele neue Freundschaften bei Besuch geknüpft

Niederstetten.Im Rahmen einer internationalen Begegnung besuchte der TV Niederstetten seinen Freundschaftsverein in der Schweiz. Gefördert wurde diese Maßnahme vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie vom Main-Tauber-Kreis.

Nach der Busfahrt trafen die A- und B Junioren mit ihren erwachsenen Begleitern in Oberdiesbach ein, um Menschen, Land, Leute und Kultur kennenzulernen. Bereits zu Beginn der Maßnahme lernten sich die Niederstettener und Oberdiesbacher beim Essen und verschiedenen erlebnispädagogischen sowie integrativen Spielformen näher kennen. Anschließend stand eine Führung durch den schönen Ort im Berner Oberland auf dem Programm.

Am Wochenende hatten die Hornusser Oberdiesbach ein Heimspiel. Das Hornussen ist ein Nationalsport in der Schweiz mit viel Tradition. Trotz Dauerregens schauten die Gäste aus Deutschland dem Spiel bis zum Ende zu und durften es auch selbst gemeinsam mit den einheimischen Jugendlichen einmal versuchen.

Natürlich fuhren die Jugendlichen gemeinsam auch in die Bundeshauptstadt Bern. Über den Rosengarten ging es am Wahrzeichen der Stadt vorbei in die aus dem Mittelalter stammende Altstadt. Hier fanden zahlreiche Diskussionen über die geschichtliche Vergangenheit beider Länder statt.

Stadtführung

Nach der Stadtführung mit verschiedenen Aufgabenstellungen ging es zurück nach Oberdiesbach. Beim landestypischen Abendessen, das von den Jugendlichen gemeinsam zubereitet wurde, und anschließenden Gesprächen wurden viele neue Freundschaften geknüpft und alte wieder aufgefrischt. Die nur zwölf Kilometer km entfernte Stadt Thun stand am ebenso auf dem Programm. Die Stadtführung wurde im Rahmen einer Stadtrallye, in gemischten Gruppen veranstaltet.

Neben der Altstadt waren h das Schloss und der Hafen am Thuner See einen Besuch wert. Am Nachmittag ging es durch das Emmental zur 1148 erbauten Würzbrunnenkirche und weiter zum 42 Meter hohen Aussichtsturm im Gauchernwald.

Auch der Sport stand natürlich im Vordergrund, so spielten die A- und B Junioren des TV Niederstetten gegen eine mit jungen Akteuren verstärkte A-Junioren-Mannschaft des FC Oberdiesbach. Das Spiel gewann der FCO mit 5:2.

Dann hieß es wieder Abschied nehmen von den Jugendlichen und alten Bekannten aus Oberdiesbach.

Viel diskutiert

Diskussionen über jugendrelevante Themen und Probleme sind ebenfalls immer Bestandteil bei den Treffen in der Schweiz. So wurden unter anderem Themen wie Mobbing, Digitalisierung, Datenschutz, die verschiedenen Schulsysteme oder auch der moderne E-Sport wurden diskutiert. Ebenso wurde über die hervorragenden Verdienstmöglichkeiten in der Schweiz gesprochen.

Der Turnverein Niederstetten freut sich schon auf das kommende Jahr, wenn der FC Oberdiesbach ins Vorbachtal kommen wird.

Im Rahmen dieses Besuches wird die seit 50 Jahren andauernde Freundschaft zwischen dem TV Niederstetten und dem FC Oberdiesbach gefeiert.

Am Ende der internationalen Jugendbegegnung war deutlich zu spüren, wie sehr Sport verbindet und jegliche Sprachbarrieren überbrückt, so dass der Abschied schwer fiel. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019