Vier Jahrzehnte Klangvielfalt gefeiert

Seit vier Jahrzehnten, so der stellvertretende Vorsitzende des Zweckverbands, Igersheims Bürgermeister Frank Menikheim beim Festakt, stellten sich die sechs Flächenkommunen in zwei Landkreisen gemeinsam der Herausforderung weiter Wegstrecken und schwieriger ÖPNV-Verhältnisse im ländlichen Raum.

Bewährt hätten sich die Kooperationen mit allgemein bildenden Schulen. Seit einem knappen Jahrzehnt gibt es auch das „Singen-Bewegen-Sprechen“-Programm mit den Kindergärten im Verbandsgebiet und natürlich mit den Vereinen.

Erfolgreiche Kooperationen

Die Vorbachtaler Musikanten etwa belegten bereits 1995 nicht nur die Bläserausbildung in die Hände der Musikschule Hohenlohe, sondern statteten auch die Schnupperkurse der Bläser-AG im Bildungszentrum Niederstetten mit Instrumenten aus, wie Susanne Martens, Vorsitzende des Vereins, in ihrem Grußwort darlegte. Wie erfolgreich das Kooperationskonzept des Zweckverbands funktionierte, dokumentierte am Festaktabend Inge Franzreb mit einer Diaschau aus vier Musikschul-Jahrzehnten. In Sing- und Bläserklassen kooperierten Schulen, Musikschule und Vereine bei der vielfältigen Musikausbildung; mit zahllosen Konzerten, zehn abendfüllenden Musicals in den Mitgliedsgemeinden und sogar mit einer bis nach Ungarn reichenden internationalen Musikschulpartnerschaft leiste die Musikschule zentrale Beiträge zum kulturellen und gesellschaftlichen Leben im Verbandsgebiet.

Glückwünsche vom Landesverband der Musikschulen Baden-Württemberg überbrachte Marco Rogalski, Leiter der Musikschule Unterer Neckar. An den derzeit 215 Mitgliedsschulen unterrichteten derzeit rund 8200 Lehrkräfte annähernd 300 000 Schüler. Das musikpädagogische Angebot, das Kindern und Jugendlichen Instrumenten- und Musikunterricht unabhängig von der elterlichen Finanzkraft ermögliche, leiste einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander. Schließlich komme der Unterricht dem individuellen Selbst-Bewusstsein und achtsamen Umgang miteinander zugute. Im Bereich der Musikschule Hohenlohe, eine der flächenmäßig größten Musikschulen in Baden-Württemberg, spiele auch Integration eine wesentliche Rolle. Dafür setze sich seit dem Jahreswechsel sehr engagiert der einstweilen noch kommissarische Leiter der Musikschule Hohenlohe Andreas Straßer ein. Er ist nach Musikschul-Initiatorin Iris Ajdnik, die die Einrichtung von 1978 bis 1982 leitete und Hermann-Josef Beyer, der anschließend drei Jahrzehnte lang die Geschicke der Einrichtung lenkte, der fünfte Musikschulleiter. Martin Förster und Martin Klüh hatten die Schulleitung jeweils nach recht kurzfristiger Tätigkeit wieder abgegeben. Die Neubesetzung des Postens soll im Rahmen einer internen Stellenausschreibung im zweiten Halbjahr 2018 erfolgen. Dann wird bereits die neue Niederstettener Bürgermeisterin Heike Naber als Vorsitzende des Zweckverbands fungieren. Da Straßer grippebedingt nicht selbst mitfeiern konnte, organisierten die Macher speziell für ihn kurzfristig noch Film- und Tonaufnahmen des grandiosen Jubiläumskonzerts, das am Sonntag stattfand. Gut 300 Besucher erlebten in der Alten Turnhalle Niederstetten ein Musikschulkonzert, das musikalische Highlights in Serie bot.

Große Instrumentenvielfalt

Allein die Instrumentenvielfalt von der Blechbläserband über Gitarren-, Violinen- und Saxophon-Ensembles bis hin zu Solo- und Chorgesang, variantenreichen Piano-Präsentationen und Trommelsolo begeisterte. Kreuz und quer durch Musikgeschichte und regionale Klang- und Stilrichtungen begleitete Stefanie Leimeister als Moderatorin das Publikum von einem Höhepunkt zum nächsten.

Zu den Highlights gehörte etwa die Interpretation des Rosenstolz-Songs „Ich geh’ in Flammen auf“ durch Sophia Ball, Antonia Neumann, Gisa Götzelmann, Fabia Jahrmann, Anna Ruess und Franziska Hammel, die kongenial am Flügel begleitete. Atemberaubend ausdrucksstark, hoch virtuos und in rauschender Emotionalität präsentierte Tobias Raab am Flügel die Toccata Op. 33 von Roman Statkowski; köstlich gestaltete der Sänger Thomas Baumann mit dem Vocalensemble und Tobias Raab am Flügel die Ambrosius-Arie „Wahrheit“ aus dem Musical „Tanz der Vampire“.

Faszinierend auch Janina Bayer und Stefanie Leimeister mit Gioacchino Rossinis „Katzen-Duett“ für zwei Soprane, das Lukas Herold begleitete. Und wie Simonette Schmalz und Nina Linder das ukrainische Concertina von Oxana Krut vierhändig auf dem Flügel zum Klingen brachten, war einfach atemberaubend. Vom Einstieg mit der Blues Band unter Leitung von Johannes Alberg bis zum großen Finale von Projektchor und Jugendorchester: Andreas Straßer hatte „Hail Holy Queen“ und „We Are Family“ eigens arrangiert: mit diesem Jubiläumskonzert hat die Musikschule Hohenlohe eindrucksvoll bewiesen, dass sie auch nach 40 Jahren viel mehr ist als „kein bisschen leise“.

