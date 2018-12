Vier Schwerverletzte

Herbsthausen.Zu einem Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten kam es am Sonntag gegen 11.45 Uhr auf der B290 auf Höhe der Abzweigung nach Hollenbach.

Der 19-jährige Fahrer eines silbernen Ford Focus wollte von der L 1020 aus Richtung Hollenbach kommend nach links auf die B 290 in Richtung Herbsthausen abbiegen. Dabei übersah er eine 45-jährige Fahrerin, die von links auf der B 290 mit ihrem Audi A3 aus Richtung Herbsthausen kam. Bei dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurde der 19-jährige in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Niederstetten, die mit vier Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz war, befreit werden. Anschließend wurde der 19-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik geflogen. Der 16-jährige Beifahrer im Ford Focus, sowie die Fahrerin des Audis und ein knapp dreijähriger Mitfahrer im Audi, wurden schwer verletzt ins Caritas-Krankenhaus nach Bad Mergentheim gebracht.

Lebensgefahr besteht bei keinem der Verletzten. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20 000 Euro.

Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme bis gegen 14.20 Uhr halbseitig gesperrt. Die Feuerwehr regelte den Verkehr an der Unfallstelle. pol

