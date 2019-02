Virtuoser Sprachakrobat mit geballtem Wortwitz

Niederstetten.Die hochgelobte „sichere“ Laufbahn des Lehrers an den Nagel gehängt, das Germanistikstudium stattdessen in den Albtraum aller Eltern verkehrt: Unser Kind wird Künstler. Noch schlimmer – Kleinkünstler. Wie die meisten der Szene schultert Nekarios Vlachopoulos seine freiwillige Verdammung zur gefürchteten „brotlosen Kunst“ mit einer Menge Witz. In seinem ersten Programm „Niemand weiß, wie man mich schreibt“, mit dem er am vergangenen Freitag im Kult in Niederstetten gastierte, verbindet er kuriose und atemberaubend temporeiche Wortspielereien zu einem Schlagabtausch zwischen bekömmlicher und schwer verdaubarer Kost.

Unsicherheit völlig normal

Von der allgemeinen Unfähigkeit Entscheidungen zu treffen und der Feststellung, dass Unsichersein doch vollkommen normal sei (oder nicht?) zu Anekdoten aus dem Lehreralltag.

Der Mann mit dem unaussprechlichen Namen versteht es sein Publikum mit viel Interaktion und Sticheleien in sein Programm zu integrieren und selbst zu Akteuren zu machen, ohne den schmalen Grat hin zur Fremdscham zu übertreten. Eine besondere Rolle spielt dabei seine „Vorbelastung“ als Germanistikstudent und Lehrer. Pointierte Schilderungen der Leiden eines jungen Lehrers – „Herr Vlachopoulos, ich muss mal groß“– ermöglichten dabei immer wieder eine zweifelsfreie Verortung anwesender „Leidensgenossen“.

Zwischen Fantasy und Tiergedicht

Zwischen der humoristisch übersteigerten Fortsetzung eines bekannten Fantasy-Epos und dem trockenen Humor extrem reduzierter Tiergedichte klingen immer wieder auch ernste Töne an. Themen wie Migration, Ängste und der allseits gefürchtete „Rechtsruck“ der Gesellschaft evozieren mehr als einmal Sekunden der angespannten Erwartung, welche den Zuschauer aus den heiteren Wolken des bekömmlichen Kabarettprogramms auftauchen und nachdenklich innehalten lassen. Exakt zum richtigen Zeitpunkt schafft es der Künstler mit „Integrationshintergrund“ immer wieder aufs Neue, die Anspannung zu durchbrechen und in raffinierten Pointen aufzulösen. Das humoristisch ergiebige Terrain kultureller, religiöser und politischer Klischees und Stereotype nutzt Nekarios Vlachopoulos, um nach althergebrachten Einstiegen a lá „Treffen sich ein Deutscher, ein Franzose und ein Russe“ über unerwartete Wendungen eine nüchterne Moral offenzulegen. Besonders lokale Bezüge wie die Ausgestaltung der eingefleischten Rivalität zwischen den Badenern und den Schwaben rissen das Niederstettener Publikum mit. Aber nicht nur inhaltlich begeisterte das Programm des jungen Künstlers. Zwischen kurzen Anklängen des klassischen Poetry-Slam-Singsangs entlockten vor allem die akribisch perfektionierten, maschinenpistolenartig vorgetragenen Passagen, die den Stil des Künstlers maßgeblich prägen, den Zuschauern Verblüffung und Bewunderung.

Vorschau auf Neues

Fulminanten Höhepunkt des Abends bildete Nekarios Vlachopoulos’ sogenannte „Vokaltragödie“, ein kleiner Teaser zu seinem zweiten Programm „Ein ganz klares Jein“, mit dem er Anfang Oktober nächsten Jahres nach Niederstetten zurückkehren wird. Hier spitzte sich noch einmal der geballte germanistisch-fundierte Wortwitz des Sprachakrobaten in einem, in beeindruckendem Tempo vorgetragenen Sprachspiel zu, das die Zuschauer zu Staunen und Lachtränen rührte.

Der Künstler mit griechischen Wurzeln, der sich selbst als „ethnisches Zwitterwesen und kulturelles Chamäleon“ betrachtet, verbindet geschickt leichte mit schwererer Kost, Altbekanntes mit aktuellen Brandstellen, betagte Klischees mit neuem Witz und Moral.

Und auch wenn Nekarios Vlachopoulos seine Begeisterung für sich selbst nach eigenen Angaben bereits vor vielen Jahren „im Schminkspiegel meines Vaters“ entdeckte, schloss sich ihm das Niederstettener Publikum spätestens am Freitagabend an.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019