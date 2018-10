Vision, die bald Realität werden könnte

Ein Tauberstrand für Igersheim? Noch eine Vision, aber durchaus realistisch. Die Räte nahmen die Vorstellung der Machbarkeitsstudie mit großem Interesse zur Kenntnis.

Igersheim. Im Rahmen des Audits „familiengerechte Kommune“ sowie bei der Erarbeitung der Zukunftsstrategie „Igersheim 2030+“ war vonseiten der Bürger der Wunsch formuliert worden, die Tauber auf der westlichen Seite durch Anlage eines Strandes ein Stück erlebbarer zu machen und zugleich eine attraktive Möglichkeit zum Zusammenkommen zu bieten, die viele Igersheimer, nicht nur Familien, anspricht, so Verena Hofmann in ihrem Sachvortrag.

Auch im städtebaulichen Rahmenplan sei der „TauberTalTourismus“ unter anderem mit dem Tauberstrand (Flussbad, Liegewiese) und einem Generationenspielplatz als Handlungsfeld definiert und auch von den Einwohnern in einem Workshop entsprechend hoch eingestuft worden.

In Auftrag gegeben

Nachdem der Gemeinderat bereits Anfang 2017 beschlossen hatte, im Rahmen des Förderprogramms „Leader“ einen Antrag auf Bezuschussung einer Machbarkeitsstudie für den „Tauberstrand“ zu stellen und im März der Zuwendungsbescheid vom Regierungspräsidium eingegangen war, war die Studie in Auftrag gegeben worden. Diplom-Ingenieurin Sarah Geißler vom Büro „arc.grün“ aus Kitzingen ging nun am Donnerstag in der Sitzung des Gremiums im Rathaus auf den bisherigen Planungsstand ein.

Geißler betonte, dass das gesamte Areal, komplett in Besitz der Kommune, gut 1,1 Hektar umfasse. Hier könnten zahlreiche Highlights integriert werden, wobei im weiteren Verlauf noch zahlreiche Dinge, wie etwa eine wasserrechtliche Genehmigung, abzuklären sei.

Ziel sei, die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich deutlich zu steigern. Dies könne zum Beispiel erfolgen durch einen Wasserspielplatz, eine Spiel- und Liegewiese, einen Spielbereich an der Brücke, ein Bewegungs- und Chillareal, einen 300 Meter langen Rundweg mit Erlebnispunkten direkt am Wasser sowie eine Einstiegs- und Anlegemöglichkeit für Kanuten. Des Weiteren gehöre ein kombinierter Basketball- und Skaterplatz zu der eventuell künftigen Freizeitanlage, ein bislang verdolter Bach, der hier in die Tauber mündet, könnte wieder freigelegt werden. Derzeit geht Sarah Geißler davon aus, dass knapp 40 Parkplätze in diesem Bereich geschaffen werden könnten. Und in unmittelbarer Nähe zu der Anlage könnte auch eine Ausgleichsfläche geschaffen werden, wobei die vorhandenen Baumbestände am westlichen Ufer auch nach Umsetzung des Vorhabens stehenblieben.

Die nächsten Schritte

Als nächste Schritte solle eine weitere Bürgerbeteiligung ins Auge gefasst werden, bevor die weitere Abstimmung mit diversen Behörden und anderen Organisationen konkretisiert werden könne. Und im Anschluss daran würden die Kosten ermittelt. Für Bürgermeister Frank Menikheim macht es Sinn weiterzumachen, zumal die Tauber bei Realisierung des Vorhabens „auch mehr Raum erhält“. Insgesamt zeigten sich die Räte sehr angetan von Sarah Geißlers Ausführungen. Karl Limbrunner gab allerdings zu bedenken, die Folgekosten im Auge zu behalten.

Zudem appellierte er daran, auf die direkten Anwohner Rücksicht zu nehmen, vor allem was eine mögliche Lärmbelästigung angehe. Dies sehe er als sehr „sensiblen Bereich“. Frank Menikheim meinte, dass „dieser Gesichtspunkt diskutiert werden muss“.

Bürger weiter beteiligen

Edgar Ernst begrüßte die Pläne: „Sehr ansprechend, dies kommt den Wünschen der Bevölkerung sehr entgegen. Zumal dadurch die Aufenthaltsqualität deutlich erhöht wird.“ Unter der Prämisse, dass zu dieser Thematik eine weitere Bürgerbeteiligung durchgeführt wird, nahm der Igersheimer Gemeinderat die Machbarkeitsstudie bei zwei Enthaltungen einstimmig zur Kenntnis.

