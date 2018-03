Vision einer nachhaltigen ökologischen Landwirtschaft

Prinz Charles streichelt 2013 in Cröffelbach ein Landschwein-Ferkel. Rechts Rudolf Bühler, Vorstand der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. © dpa

nIEDERSTETTEN.Der Bezirksarbeitskreis Weikersheim des Evangelischen Bauernwerks bietet einen Filmabend an. Gezeigt wird „Der Bauer und sein Prinz“ am Donnerstag, 15. März um 20 Uhr im „Kult“ in Niederstetten.

Der Bauer und sein Prinz ist die Geschichte von Prinz Charles und seinem Farmmanager David Wilson. Auf seiner ökologischen Farm in Südengland setzt der Prinz of Wales seit mehr als 30 Jahren

...

Sie sehen 57% der insgesamt 689 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.02.2018