Bad Mergentheim.Depressionen gehören zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen.

Das Risiko, im Laufe des Lebens an einer Depression zu erkranken, liegt bei 16 bis 20 Prozent. Frauen sind etwa doppelt so häufig von Depressionen betroffen wie Männer. Etwa 11 Prozent aller Frauen im Alter zwischen 18 und 80 Jahren erkranken innerhalb eines Jahres an einer Depression. Sie kommt zwar relativ häufig vor, sie ist dafür aber – vor allem, wenn sie frühzeitig erkannt wird – eine relativ gut behandelbare Krankheit. Am Dienstag, 23. April, findet um 19.30 Uhr ein „Arzt im Gespräch“ zum Thema „Volkskrankheit Depression“ im Kurhaus, Kleiner Kursaal, statt. Privatdozent Dr. Dr. Niels Bergemann wird über Symptome, Ursachen und über Therapiemöglichkeiten von Depressionen referieren. Im Anschluss an seinen Vortrag, beantwortet der Experte Fragen aus dem Publikum. Privatdozent Dr. Dr. Bergemann ist Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Kitzberg-Kliniken in Bad Mergentheim. Er leitet die Kliniken seit Mitte 2017 und ist auf die Behandlung von Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen und psychischen Erkrankungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Wochenbett spezialisiert und wird seit 2011 regelmäßig als Experte für Depressionen und Bipolare Störungen in der FOCUS-Ärzteliste genannt. „Arzt im Gespräch“ ist eine Vortragsreihe, die unter der Leitung von Heinz-Joachim Kuper, Allgemeinmediziner und erster Vorsitzender des Vereins für Gesundheitsbildung „Bad Mergentheimer Modell“, in Kooperation mit dem Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness stattfindet. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019