Öhringen.Auch wenn das Wetter momentan alles andere als winterlich daherkommt, ist in sechs Wochen Weihnachten. Und Ende Januar steht in gewohnter Tradition das Winterkonzert der Kulturstiftung Hohenlohe im Spielplan der Region.

Wenn es bis dahin mit dem Winter klappt, könnte es allerdings sein, dass der Schnee am 20. Januar rund um die Kultura Öhringen gleich wieder schmilzt. Denn die Donau Philharmonie Wien, unter der gewohnt charmant-kompetenten Leitung ihres Chefdirigenten Manfred Müssauer, entführt sein Publikum gewissermaßen ins Serail. Das Konzert steht dieses Mal unter dem Morgenstern: Zum „Zauber des Orients“ lädt die Kulturstiftung ein. Beginn ist um 17 Uhr. Der Orient hatte für Europa immer schon etwas Faszinierendes, gar Verführerisches. Seit dem 18. Jahrhundert war der Orientalismus sehr verbreitet, was Komponisten und noch mehr wohl die Librettisten, zu jenen genialen Werken inspirierte, die von ägyptischen Königen, persischen Königinnen, Entführungen in die Türkei oder zu befreienden Sklaven handeln. Fremde Kulturen und Religionen werden meist vom Zauber des Geheimnisvollen umgeben. Die europäische Musikgeschichte weist viele Zeugnisse aus, wie die orientalische Kultur in das europäische Selbstverständnis aufgenommen wurde. Diesen Spuren werden die Musiker aus Wien nachgehen. Kompositionen aus Oper und Operette unter anderen von Mozart, Verdi, Rossini oder Händel mit Werken aus Die Entführung aus dem Serail, Samson et Dalila, Fürstin Ninetta sowie instrumentale Perlen wie der Triumpfmarsch aus Aida oder der Walzer Tausend und eine Nacht sind für das Programm ausgewählt. Fördermitglieder der Kulturstiftung Hohenlohe haben ab 21. Januar 2019 das Vorkaufsrecht für die besten Karten des 33. Hohenloher Kultursommers, bevor am 28. Januar der allgemeine Vorverkauf beginnt. Das Programmheft erscheint in der zweiten Januarwoche. Los geht es mit dem Kultursommer am 30. Mai und Schlusspunkt ist am 22. September. Infos bei der Geschäftsstelle in Künzelsau, Telefon 07940/18-348.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018