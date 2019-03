Von der Liebe enttäuscht

Aub.Bei Ars Musica in Aub findet am Sonntag, 24. März, um 18 Uhr ein Liederabend zu Schuberts Winterreise 0p.89 statt.

Auf der Schwelle zum Frühling bringen die beiden Künstler Ansver Sobtzick, Gesang, und Jean-Pierre Faber, Klavier, „Die Winterreise“ zu Gehör, einen Liederzyklus aus 24 Liedern, den Franz Schubert im Herbst 1827, ein Jahr vor seinem Tod, vollendete.

Die Vertonung der Gedichte von Wilhelm Müller gilt als einer der Höhepunkte in Schuberts Schaffen und als eines seiner beliebtesten Werke. Schubert gestaltet die Geschichte eines heimatlosen, von der Liebe enttäuschten Mannes auf seiner ziellosen Reise durch eine düstere und kalte Winterlandschaft. Wehmütig erinnert er sich an glückliche und traurige Momente unerfüllter Liebe. Eine widerspruchsvolle Einheit aus Liebe und Leid, Hoffnung und Verzweiflung, Trostlosigkeit und Trost, Tod und Lebenswille. Ansver Sobtzick und Jean-Pierre Faber bringen in ihrem Spiel und Gesang die gesamte Gefühlspalette der „Winterreise“ zum Ausdruck. Der Eintritt ist frei.

