Vorreiterrolle in Baden-Württemberg

Als erste Musikschule in Baden-Württemberg startet die Musikschule Hohenlohe mit dem Bildungsprogramm WIM – „wir musizieren“ in den Grundschulen Niederstetten und Gerabronn.

Niederstetten. WIM weitet das bisherige Angebot von Sing- und Bläserklassen in allgemeinbildenden Schulen aus und gibt bereits Kindern ab der ersten Klasse die Möglichkeit zu einer ganzheitlichen Musikausbildung. Gerade in Zeiten, in dennen viel gesprochen wird über Lehrermangel und Abbau musischer Fächer, setzt hier die kommunale Musikschule Hohenlohe ein Zeichen für die Zukunft. Schulleiter und Bürgermeister der beteiligten Gemeinden sehen in dem neuen Angebot die Chance zur Stärkung des musikalischen Schulprofils und der Attraktivität der Kommunen. Auch die Leiter der örtlichen Musikvereine sind begeistert und hoffen künftig auf mehr musikalischen Nachwuchs.

Zu verdanken ist die Einführung von WIM in Hohenlohe dem kommissarischen Musikschulleiter Andreas Straßer. Der gebürtige Unterfranke hat das Programm bereits während seiner Musikertätigkeit in Bayern schätzen gelernt und ist begeistert von den bisherigen Erfahrungen. Studien zeigen, so Straßer, dass viele der Kinder bereits nach einjähriger Teilnahme am WIM-Unterricht interessierter sind an Musik und Lust bekommen, in ihrer Freizeit ein Instrument oder noch ein zweites zu erlernen. Außerdem wirke sich gemeinsames Musizieren besonders positiv auf Selbstbewusstsein und Sozialverhalten aus und sei deshalb eine lebensprägende Erfahrung.

Darüber hinaus ist WIM ist ein musikpädagogisches und integratives Grundschulprojekt, mit dem allen Grundschulkindern unabhängig von ihrer Nationalität und ihrer sozialen Herkunft der Zugang zur Musik und zum eigenen Musizieren ermöglicht werden soll. Die Teilnahme ist kostenlos und die entstehenden Kosten werden von den jeweils am Projekt beteiligten Kommunen des Zweckverbandes Musikschule Hohenlohe übernommen. Inhalt der wöchentlichen Schulstunden über drei Schulhalbjahre ist das aktive Kennenlernen aller Arten von Musikinstrumenten in Verbindung mit musikalischer Grundausbildung. Die Erstklässler werden im Tandem unterrichtet von jeweils einer Musiklehrerin der Grundschule und der Musikschullehrerin Alice Mohr, die gemeinsam vier Ausbildungsphasen in der bayrischen Musikakademie Hammelburg, dem Entstehungsort von WIM, durchlaufen.

Demnächst startet also WIM im Verbandsgebiet der Musikschule Hohenlohe und wenn die Einführung in den Mitglieds-Städten Gerabronn und Niederstetten gut gelingt, so Musikschulleiter Andreas Straßer, soll es in Zukunft eine Ausweitung auf die anderen Musikschulgemeinden Igersheim, Weikersheim, Schrozberg, und Blaufelden geben. mhrb

