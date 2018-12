„Wäre Affront gegen Arbeitskreis“

Adolzhausen.Soll die Stadt beim „Leader“-Programm einen Zuschussantrag für den Pfarrer Umfrid-Gedenkpfad stellen? Diese Frage musste der Gemeinderat in seiner Jahresabschlusssitzung beantworten. Zur Erinnerung: Seit Jahren beschäftigt sich ein Arbeitskreis damit, wie die Stadt in Zusammenwirken mit der Kirche würdig an den Niederstettener Pfarrer Hermann Umfrid erinnern könnte.

Umfrid hatte sich nach den brutalen Überfällen auf jüdische Bürger Niederstettens im Jahr 1933 in einer Predigt kritisch geäußert und hatte daraufhin von den nationalsozialistischen Machthabern so massive Verfolgungen erleiden müssen, dass er sich ein Jahr darauf das Leben nahm. Im Zuge ihrer Abschlussarbeit hatte eine Studentin ein Konzept ausgearbeitet, wie man an Umfrid und an die jüdische Gemeinde Niederstettens mit einem interaktiven Gedenkpfad erinnern könnte. Im Kult hatte sie ihre Ideen dem Gemeinderat vorgestellt.

Die Umsetzung des Konzepts hängt von der Finanzierung ab. Die kann nur über Zuschüsse aus dem „Leader“-Programm erfolgen. 141 000 Euro wird der Pfad kosten, knapp 85 000 Euro wären aus dem Programm zu erwarten. Über Spenden und die Kirchengemeinden würden voraussichtlich noch 40 000 Euro aufgebracht, was der Stadt einen Anteil von 26 440 Euro belässt.

Um sich die Möglichkeit zu erhalten, den Pfad anzulegen, müsse die Stadt bis zum 16. Januar „prophylaktisch“ den Antrag stellen, sagte Bürgermeisterin Heike Naber. Erst wenn dieser genehmigt würde, müsse ein Konzept vorgelegt werden. Der Gemeinderat entschloss sich bei einer Enthaltung für die Antragstellung. „Kritisch gegenüber der Vorgehensweise“, äußerte sich Stadträtin Anastasia Schmauder-Meinikheim. Mit der Antragstellung würde man sich zu sehr festlegen, fand sie und ergänzte, dass „wir ganz viele andere Themen mit höherer Priorität haben“. Der Eigenanteil „würde uns auch an anderer Stelle guttun“.

„Wenn wir den Beschluss nicht fassen würden, wäre es eine Festlegung“, widersprach ihr Stadtrat Ulrich Roth, für den dies auch ein Affront gegen den Arbeitskreis – dem er selbst angehört – gewesen wäre, der sich „seit Jahren intensiv um die Umsetzung des Gedenkpfads bemüht“. sem

