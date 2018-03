Wandern bot den Ausgleich zur harten Arbeit

Anzeige

Er war aufgewachsen in Rinderfeld, wo die Familie Botsch ebenfalls einen Bauernhof hatte. Sein Großvater, so berichtet Hermann Botsch unserer Zeitung, war auch noch Bäcker und Bürgermeister gewesen, der Vater allerdings im Krieg geblieben. So war auch dem jungen Mann die Arbeit auf dem Hof wohl vertraut und der Besuch der Landwirtschaftsschule in Rothenburg folgerichtig.

Doch 1965 ging auch er noch zur AEG nach Rothenburg. 32 Jahre lang blieb er dort, 26 Jahre davon als Gruppenführer in der Abteilung, die Herde produzierte.

In Rinderfeld wurde vor einem halben Jahrhundert geheiratet, Pfarrer Eckle traute das glückliche Paar in der Michaelskirche. Das kleine Dorf wurde auch der Lebensmittelpunkt der Familie, zu der bald drei Kinder gehörten – später kamen die Schwiegerkinder und acht Enkel dazu. Auch am ersten Urenkel haben die Jubilare schon ihre Freude. In der knappen Freizeit war Renate Botsch beim Landfrauenverein und ihr Mann ließ seinen Bass im Rinderfelder Gesangverein erschallen. Das große Hobby der Eheleute aber war das regelmäßige Wandern mit dem Wanderverein Vorbachzimmern und die Urlaubsreisen bis ins Ausland. Ortsvorsteher Gerhard Kleider gratulierte dem Jubelpaar im Namen der Stadt und überbrachte neben einem Geschenkkorb auch die ehrende Urkunde des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Am Wochenende wurde dann im Familienkreis gefeiert, eingeleitet mit einem Festgottesdienst in der Michaelskirche. Die Fränkische Nachrichten reihen sich in die Schar der Gratulanten ein und wünschen Hermann und Renate Botsch noch viele gemeinsame Jahre voll Glück und Zufriedenheit. peka

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018